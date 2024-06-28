Дивиденды: МТС заплатит дивиденды за 2023 год - 68,6 млрд рублей

28.06.2024, MForum.ru

Островок стабильности в наши непростые времена. Годовое собрание акционеров ПАО МТС приняло решение утвердить распределение прибыли и выплатить дивиденды по итогам 2023 финансового года в размере 68,6 миллиарда рублей или 35,00 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Отсечка реестра назначена на 16 июля 2024 года.

Кроме того, утвержден обновленный состав Совета директоров ПАО МТС - 9 членов, большинство - независимые директора, избрана ревизионная комиссия, утверждена в качестве аудитора компания АО Деловые решения и Технологии. Утверждены новые редакции Устава и Положения о Совете директоров ПАО МТС.

Можно вспомнить, что по итогам 2022 года МТС принимала решение выплатить 67,2 млрд рублей или 34,29 руб на одну именную акцию МТС. Стабильность. Еще бы не инфляция...

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теги: МТС дивиденды

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