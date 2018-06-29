Пресс-релизы: МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров

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Пресс-релизы: МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров

29.06.2018, MForum.ru

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28 июня 2018 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет итоги годового общего собрания акционеров ПАО «МТС», состоявшегося 28 июня 2018 года.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «МТС» приняло следующие решения:

  • Выплатить дивиденды по итогам 2017 год в размере 46,762,117,225.2 рубля или 23,4 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая  (46,8 рубля на одну АДР) и назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 9 июля 2018 года. Выплата дивидендов завершится до 13 августа 2018 года.
  • Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ПАО «МТС» по результатам 2017 года (в том числе выплату дивидендов);
  • Избрать в члены Совета директоров ПАО «МТС» следующих лиц:
    • Вице-президента по стратегии ПАО АФК «Система» Артёма Засурского;
    • Председателя Совета директоров ПАО «МТС» Рона Зоммера;
    • Управляющего партнера ПАО АФК «Система» Алексея Каткова;
    • Президента ПАО «МТС» Алексея Корня;
    • Управляющего партнера ПАО АФК «Система» Всеволода Розанова;
    • Независимого директора Регину фон Флемминг;
    • Независимого директора Томаса Холтропа;
    • Независимого директора Вольфганга Шюсселя;
    • Независимого директора Стэнли Миллера.
  • Избрать членов ревизионной комиссии ПАО «МТС».
  • Утвердить аудитором ПАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
  • Утвердить в новых редакциях устав, положение о Совете директоров, положение о вознаграждениях и компенсациях ПАО «МТС», выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС».
  • Реорганизовать ПАО «МТС» в форме присоединения к нему ООО «Стрим Диджитал» и АО «ССБ»;
  • Уменьшить уставный капитал ПАО «МТС» на 10,42 миллиона рублей до 189,42 миллиона рублей, который будет состоять из 1 894 215 578 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля, путем погашения обыкновенных именных акций ПАО «МТС», принадлежащих ООО «Стрим Диджитал». 

На последовавшем заседании Совета директоров ПАО «МТС», в частности, были приняты следующие решения:

  • Переизбрать Рона Зоммера председателем Совета директоров, а Всеволода Розанова – заместителем председателя Совета директоров ПАО «МТС»;
  • Сформировать состав комитета по вознаграждениям и назначениям, комитета по аудиту, бюджетного комитета, комитета по корпоративному управлению, комитета по стратегии;
  • Внести изменения в программу размещения биржевых облигаций ПАО «МТС» серии 001Р от 27 июля 2016 года;
  • Одобрить программу выкупа обыкновенных акций ПАО «МТС», в том числе в форме американских депозитарных расписок на сумму не более 30 миллиардов рублей сроком на два года.

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