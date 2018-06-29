Пресс-релизы: МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров

MForum.ru
29.06.2018,
28 июня 2018 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет итоги годового общего собрания акционеров ПАО «МТС», состоявшегося 28 июня 2018 года.
Годовое общее собрание акционеров ПАО «МТС» приняло следующие решения:
На последовавшем заседании Совета директоров ПАО «МТС», в частности, были приняты следующие решения:
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