Пресс-релизы: МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров

29.06.2018, MForum.ru

28 июня 2018 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет итоги годового общего собрания акционеров ПАО «МТС», состоявшегося 28 июня 2018 года.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «МТС» приняло следующие решения:

Выплатить дивиденды по итогам 2017 год в размере 46,762,117,225.2 рубля или 23,4 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая (46,8 рубля на одну АДР) и назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 9 июля 2018 года. Выплата дивидендов завершится до 13 августа 2018 года.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ПАО «МТС» по результатам 2017 года (в том числе выплату дивидендов);

Избрать в члены Совета директоров ПАО «МТС» следующих лиц:

Вице-президента по стратегии ПАО АФК «Система» Артёма Засурского;



Председателя Совета директоров ПАО «МТС» Рона Зоммера;



Управляющего партнера ПАО АФК «Система» Алексея Каткова;



Президента ПАО «МТС» Алексея Корня;



Управляющего партнера ПАО АФК «Система» Всеволода Розанова;



Независимого директора Регину фон Флемминг;



Независимого директора Томаса Холтропа;



Независимого директора Вольфганга Шюсселя;



Независимого директора Стэнли Миллера.

Избрать членов ревизионной комиссии ПАО «МТС».

Утвердить аудитором ПАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Утвердить в новых редакциях устав, положение о Совете директоров, положение о вознаграждениях и компенсациях ПАО «МТС», выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС».

Реорганизовать ПАО «МТС» в форме присоединения к нему ООО «Стрим Диджитал» и АО «ССБ»;

Уменьшить уставный капитал ПАО «МТС» на 10,42 миллиона рублей до 189,42 миллиона рублей, который будет состоять из 1 894 215 578 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля, путем погашения обыкновенных именных акций ПАО «МТС», принадлежащих ООО «Стрим Диджитал».

На последовавшем заседании Совета директоров ПАО «МТС», в частности, были приняты следующие решения:

Переизбрать Рона Зоммера председателем Совета директоров, а Всеволода Розанова – заместителем председателя Совета директоров ПАО «МТС»;

Сформировать состав комитета по вознаграждениям и назначениям, комитета по аудиту, бюджетного комитета, комитета по корпоративному управлению, комитета по стратегии;

Внести изменения в программу размещения биржевых облигаций ПАО «МТС» серии 001Р от 27 июля 2016 года;

Одобрить программу выкупа обыкновенных акций ПАО «МТС», в том числе в форме американских депозитарных расписок на сумму не более 30 миллиардов рублей сроком на два года.

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