Пресс-релизы: Акционеры МТС одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2018 года в размере 5,2 млрд рублей

MForum.ru
02.10.2018,
01 октября 2018 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о решении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТС», состоявшегося 28 сентября 2018 года, выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2018 года в размере 5,196 миллиарда рублей (5 195 790 802,80 рублей).
Общее собрание акционеров утвердило промежуточные дивиденды на одну обыкновенную именную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 рубля в размере 2,6 рубля (5,2 рубля на одну АДР) или в общей сложности 5,196 миллиарда рублей по итогам финансовых и операционных результатов деятельности компании за первое полугодие 2018 года.
Дата закрытия списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 09 октября 2018 года. Выплаты по дивидендам должны завершиться не позднее 14 ноября 2018 года.
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MTS Announces the Results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
October 1, 2018. Moscow, Russian Federation – MTS PJSC (“MTS” – NYSE: MBT; MOEX: MTSS), the
leading telecommunications provider in Russia and the CIS, announces the decisions
reached at the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “EGM”)
held on September 28, 2018.
At the meeting, the following resolutions were adopted:
The dividend payment will be completed before November 14, 2018.
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Примечание: В дивидендной политике МТС говорится, что "в течение 2016-2018 календарных лет МТС ставит целью обеспечить дивидендную доходность на уровне 25,0 – 26,0 руб. в расчете на одну акцию, при этом обязуясь выплачивать в качестве дивидендов не менее 20,0 руб. на одну акцию посредством двух полугодовых платежей».
Итого в 2018 календарном году выплаты дивидендов МТС запланированы в размере 26 руб. за акцию или всего около 52 млрд руб.
Выплаты по итогам 2017 года в размере 23,4 на акцию в сумме 46,8 млрд рублей идут в зачет 2018 календарного года. По итогам прошедшего внеочередного собрания акционеров в октябре будут выплачены промежуточные дивиденды в размере 2,6 рубля за акцию в сумме 5,2 млрд руб. по итогам первого полугодия 2018, которые также учитываются как выплаты в течение 2018 календарного года.
В 2017 календарном году акционеры получили 26 руб. за акцию или в общей сложности 52 млрд руб.
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теги: МТС дивиденды
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