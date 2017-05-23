Итоги квартала: МТС объявила результаты работы в 1q2017

23.05.2017, MForum.ru

МТС объявила результаты работы в 1q2017. Результаты неплохие.

Можно отметить стабильную выручку - в целом и от мобильных услуг, фиксированных услуг. Этому способствовал рост пользования услугами связи. Положительный вклад внесла стабилизация пользования услугами роуминга. Заметный вклад дал отказ от безлимитных тарифов.

Выручка от фиксированного бизнеса сократилась на 1,2% гг до 15,2 млрд руб. И это при том, что компания сообщает о росте доли МТС в Москве до 35% в сегменте фиксированного ШПД и до 31% в сегменте платного ТВ.

Компания продолжает зарабатывать на продажах товаров и даже прирастила объемы продаж до 11,3 млрд руб.

Повысилась рентабельность бизнеса, OIBDA подросла (+2.4% гг) до 39,5 млрд руб.

Позитивное влияние оказало снижение влияния розничного бизнеса на бизнес компании, за счет закрытия части магазинов. Кроме того, МТС нарастила линейку смарфтонов в сторону более дорогих смартфонов - это ответ на смещение пользовательского спроса.

Чистая прибыль российского бизнеса в 1q2017 сократилась даже на фоне сокращенных инвестиций в развитие сети до 10% от выручки (было 17.1% по итогам 1q2016). Компания снизила темпы строительства сетей LTE и 3G. В компании это объясняют "достижением высокого уровня охвата сетей передачи данных". Оптимизма менеджменту компании, что называется, не занимать. Сокращение капзатрат обеспечит укрепление свободного денежного потока (по итогам 1q2017 в целом по-группе он достиг 22,9 млрд руб.). Что же, это дает возможности желающим конкурентам подтянуться до МТС или укрепить свои позиции.

Компания МТС продолжает наращивать абонбазу - по итогам квартала в России насчитали 79,0 млн (+2.2% гг, -1,3% кк).

Проникновение услуг передачи данных в сети МТС достигло 50%, проникновение смартфонов - до 56%.

В этом году компания планирует выплатить дивиденды на уровне прошлого 2016 года.

Пресс-релиз компании: http://bit.ly/2qKRCcr

Сравним результаты МТС с и ВымпелКом.

Выручка: +0.9% и -2.1% (от фиксы -1.2% и -14%)

Абонбаза: +2.2% до 79 млн и -1.2% до 57.0 млн

Прибыль: OIBDA 39,5 млрд руб и EBITDA 24,07 млрд руб.

Маржа прибыли: 40,7% и 37,3%

Капзатраты: 9.7 млрд руб и 6,7 млрд руб.

Проникновение смартфонов: 56% (по итогам 1q2017) и 53% (по итогам 2016).

Общий вывод - результаты у МТС хорошие, если не будет негативного воздействия на бизнес компании из-за возможных известных проблем основного акционера, то МТС и далее будет работать надежной дойной лошадкой. Нельзя даже исключить дальнейший рост показателей в течение года.