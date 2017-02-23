Кадры: Андрею Дубовскому продлили срок президентства в МТС еще на три года

MForum.ru

Кадры: Андрею Дубовскому продлили срок президентства в МТС еще на три года

23.02.2017, MForum.ru

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Продление контракта будет действовать до 5 марта 2020 года, сообщает РБК. Андрей Дубовсков президентствует в МТС с апреля 2011 года, в 2014 году его трехлетний контракт продлили до 2017 года. Так что скоро начнется его "третий срок".


 Дубовсков Андрей

Андрей Дубовсков, март 2011

Отношение к результатам его деятельности у меня в целом позитивное. Нельзя не отметить, что МТС стабильно доится, выплачивая немалые дивиденды, а кроме дивидендов компании приходится иногда покупать что-нибудь не особо ей необходимое в интересах "Системы".

Если сравнивать цену акций МТС при Дубовском и цену акций МегаФон при Иване Таврине, мы можем наблюдать стабильную, в общем, картину у МТС. У МегаФона после "капитализации" на заделе, оставшемся от Солдатенкова, можно наблюдать стабильное падение, как результат действий команды Таврина. Так что по этой части к Дубовскому претензий тоже нет.

Что еще вспомнить? Как справедливо отмечает Сергей Либин, МТС в этот период вторично потерял бизнес в Узбекистане. Возможно, это было не столько ошибкой руководства компании, сколько осознанным решением. В "станах" практически невозможно вести дела без участия в коррупционных схемах, а западное провосудие, похоже, перестало смотреть на такие дела сквозь пальцы. Да и в целом сейчас возможности работы российских компаний за границами страны оказалась под большим вопросом. Ситуация с МТС-Украина, пытающейся прятаться за брендом Vodafone и наспех перелицованной в нидерландско-люксембургский бизнес, вполне показательна.

Снижение выручки и рентабельности. Это общий для рынка процесс, связанный, как с ценовыми войнами, развязанными операторами, так и с ухудшением предпринимательского климата в стране. В итоге выручка МТС за квартал упала с 2011 по 2016 год почти вдвое. Винить в этом президента МТС вряд стоит, причины были скорее внешними и объективными. Компания потеряла и в доле рынка по числу абонентов. Но, во-первых, это сокращение незначительно, буквально на 1.3% с 2011 года (данные AC&M), во-вторых, фактические данные о числе реальных подключений могут быть несколько иными, поэтому здесь тоже нет смысла говорить о каких-то неуспехах именно МТС.

Компания без критических последствий для своего бизнеса смогла выйти из серьезной ситуации, сложившейся для нее на рынке после потери таких каналов продвижения, как крупнейшие российские ритейлеры. Да, это потребовало сверхусилий и немалых расходов, но МТС, как видим, оказалась к ним готовой и вышла из тяжелой ситуации с меньшими потерями, чем можно было ожидать.

При Дубовскове компания активно инвестировала в развитие сети, как МегаФон инвестировал при Солдатенкове. На фоне экономии Таврина и организационно-финансовых сложностей ВымпелКома, это дало компании МТС возможность существенно развить инфраструктуру сети в регионах, что обеспечило позитивный задел на будущее.

Несмотря на то, что компания не гнушается токсичных доходов и не слишком щепетильна по части рекламы - об этом свидетельствуют постоянные штрафы со стороны надзорных организаций и стабильное первое место в рейтинге "нарушителей" общественной потребительской инициативы, МТС находится на третьем месте по NPS (индексу удовлетворенности абонентов). Да, люди у нас терпеливые, они не верят, что с другими операторами им будет лучше. Более того, согласно данным, которые приводила Tele2, ссылаясь на опросы, МТС еще и умудрилась оказаться на первом месте по показателю Consideration (желанию абонентов подключиться).

Вроде бы следует радоваться, только вот на самом деле, это не слишком хорошо. То ли растущий охват территорий покрытием МТС, то ли рекламная активность компании, внушает абонентам желание подключиться к сети МТС. Но, судя по NPS, многие из попробовавших МТС на вкус, в бренде разочаровываются, во всяком случае, абоненты компании не горят желанием его рекомендовать друзьям и знакомым. Неприятная ситуация для МТС, на которую следовало бы обратить внимание. Только рекламными вливаниями эту проблему не решить. Мышек еще нужно уметь убеждать, что кактус вкусный и полезный, чтобы они продолжали его поедать, несмотря на иголки.

PR-политика МТС в последние годы постепенно менялась. оператор вновь сделался "застегнутым на все пуговицы", с медиа общается из позиции "сверху-вниз". Вряд ли это разумная позиция, но она отражает, если меня не подводят источники, понимание лично президента компании. Он, похоже, считает, что если компания вкладывает средства в инфраструктуру, то абоненты это оценят и без пиар-активности. Были бы достаточными расходы на рекламу. А они - в наличии. Прав я или нет, но в последние месяцы PR-служба МТС выдает в основном стопки уныло-бюрократических релизов не очень высокого качества с большой долей региональной информации. На фоне PR-активности, например, Tele2 с ее не частыми, но яркими ивентами для медиа, PR-активности МТС выглядит уныло, хотя компания и опережает конкурентов по объемам PR-спама. При этом не наблюдается какое-либо заметное негативное влияние итогов такого подхода на финансовые результаты компании. Возможно это убеждает г-на Дубовского в правильности его позиции. Посмотрим, что из этого выйдет в долгосрочной перспективе.

А пока что, поздравляем Андрея Дубовского с новым сроком на посту президента МТС, а компанию МТС с продлением периода кадровой стабильности. Вот только предстоящий период будет, пожалуй посложнее, чем всё, с чем г-ну президенту приходилось сталкиваться до этого.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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