Кадры: Интересный ход на рынке рекрутинга - от МТС

MForum.ru
04.09.2023,
МТС сообщает о запуске программы дистанционного трудоустройства МТС Hello. В 9 регионах России появилась возможность пройти все этапы отбора и оформления на работу без необходимости посещать офисы компании.
Логичный ход компании в условиях, когда все больше людей работают в условиях удаленки. Кроме трудоустройства, программа включает пребординг кандидатов, то есть все необходимые взаимодействия с кандидатами вплоть до оформления их на работу, включая подписание трудового договора. Программа интегрирована с HR-платформами МТС.
Пока что воспользоваться программой можно только в таких регионах, как: Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Орел, Самара, Ульяновск. Общим для этих регионов является наличие в них "центров клиентского сервиса", которые постоянно нуждаются в притоке свежих кадров. Впрочем, еще до конца 2023 года компания планирует расширить программу на всю территорию России.
«Сотрудники МТС сегодня – это 63 000 человек разных профессий, работающих по всей стране во всех компаниях экосистемы. Развитие HRTech-сервисов – один из инструментов для достижения этой цели, который, помимо заботы о сотрудниках, повышает эффективность внутренних процессов и влияет на бизнес-результаты», – прокомментировала вице-президент по управлению персоналом МТС Лариса Бодягина.
--
Новости телекома и IT: телеграм-канале abloud62. Региональные и зарубежные новости: abloudRealTime, резервная площадка для моих текстов по телекому и IT Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС кадры HR найм рабочая сила
--
Публикации по теме:
15.08. [Новости компаний] Кадры: Антон Перцев заменил Михаила Русинова на позиции регионального директора в Чувашии / MForum.ru
24.07. [Новости компаний] Кадры: МТС назначила Леонида Довладбегяна гендиректором "МТС Умный дом" / MForum.ru
14.07. [Новости компаний] Социальная ответственность бизнеса. Кадры: МТС проведет всероссийскую олимпиаду по программированию / MForum.ru
11.07. [Новости компаний] Кадры: Артём Пуликов назначен коммерческим директором рекламного бизнеса МТС / MForum.ru
04.07. [Новости компаний] Кадры: МегаФон: Анна Часовенная заменила Михаила Прахова на Северо-Западе / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A38 – смартфон с 50 Мп камерой и быстрой зарядкой 33 Вт / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 50 Lite представлен официально / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Honor V Purse появился на живых фото / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 30 5G c 50 Мп сэлфи-камерой и записью 4К-видео представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 60 Pro в Китае оценили в 6999 юаней / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Представлен концпет-смартфон Phantom Ultimate / MForum.ru
31.08. [Новинки] Анонсы: Vivo V29e представлен в Индии / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Представлены планшетные компьютеры TCL Tab 10 Gen2 и Tab 10L Gen2, также очки RayNeo X2 AR / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны TCL 40 NxtPaper с технологией защиты глаз / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: Realme GT5 с 24 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Pad Air со 144 Гц дисплеем и Snapdragon 870 / MForum.ru
25.08. [Новинки] Слухи: Oppo Find N3 Flip и Watch 4 Pro представят 29 августа / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Realme 11x 5G получил 64 Мп камеру и Android 13 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности об экранах Oppo Find N3 и OnePlus Open / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: OnePlus 12 получит 24 Гб ОЗУ / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: Infinix Zero 30 5G станет доступен для предзаказа 2 сентября / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Oukitel RT7 Titan 5G – защищенный 5G-планшет с АКБ 32 000 мАч / MForum.ru
22.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации iQOO Z8x и Z8 / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A05s замечен в FCC / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 40S на базе Snapdragon 480+ представлен в Китае / MForum.ru