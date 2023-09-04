Кадры: Интересный ход на рынке рекрутинга - от МТС

MForum.ru

Кадры: Интересный ход на рынке рекрутинга - от МТС

04.09.2023, MForum.ru

МТС сообщает о запуске программы дистанционного трудоустройства МТС Hello. В 9 регионах России появилась возможность пройти все этапы отбора и оформления на работу без необходимости посещать офисы компании.

 

 

Логичный ход компании в условиях, когда все больше людей работают в условиях удаленки. Кроме трудоустройства, программа включает пребординг кандидатов, то есть все необходимые взаимодействия с кандидатами вплоть до оформления их на работу, включая подписание трудового договора. Программа интегрирована с HR-платформами МТС.

Пока что воспользоваться программой можно только в таких регионах, как: Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Орел, Самара, Ульяновск. Общим для этих регионов является наличие в них "центров клиентского сервиса", которые постоянно нуждаются в притоке свежих кадров. Впрочем, еще до конца 2023 года компания планирует расширить программу на всю территорию России.

«Сотрудники МТС сегодня – это 63 000 человек разных профессий, работающих по всей стране во всех компаниях экосистемы. Развитие HRTech-сервисов – один из инструментов для достижения этой цели, который, помимо заботы о сотрудниках, повышает эффективность внутренних процессов и влияет на бизнес-результаты», – прокомментировала вице-президент по управлению персоналом МТС Лариса Бодягина.

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теги: МТС кадры HR найм рабочая сила 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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