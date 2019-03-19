Телеком: МТС отчиталась за 4q2018. Рост доходов на фоне стабильной абонбазы

MForum.ru
19.03.2019,
МТС представила отчет за 4q2018 и в целом за 2018 год. Отмечая рост выручки, компания указывает на увеличение потребления мобильного интернета, рост продаж смартфонов высокой ценовой категории, а также вклад недавно приобретенных активов Группы - операторов электронных билетов, киберспортивного клуба и МТС Банка.
Укрепление OIBDA объясняют высоким уровнем потребления интернет-сервисов и "других высокомаржинальных услуг". А еще здесь есть "эффект от консолидации МТС Банка" по новым стандартам МСФО на 2.1 млрд руб.
Посмотреть на результаты, так все повышения тарифов компанией сошли ей с рук? Размер абонбазы не изменился... поверим? Зная, насколько "священной коровой" считается в МТС размер абонбазы, верится этому не без усилий.
Капитальные затраты - внушительные 75,1 млрд руб. (16,8% от выручки). Конечно, в развитие радиоподсистемы и опорной сети, вложено меньше, но все же стройка сети мобильного радиодоступа в 2018 году в России безусловно не останавливалась. В частности, за 2018 год компания построила более 21 500 базовых станций в 83 регионах России, из которых более половины составили базовые станции в стандарте LTE. Данные компании, естественно.
Чистый долг к скорректированному годовому OIBDA - 1.2x, что не создает для компании проблем. Компания продолжает платить дивиденды.
Компания еще увеличила число розничных салонов до 5 879. Проникновение смартфонов - 70,1%. Т.е. звонилок по-прежнему десятки миллионов штук в сети обслуживается.
Капвложения в 2019 году ожидаются на уровне 2018 года.
Сводная табличка по МТС 4q2018. Кроме присевшего свободного денежного потока (до вполне комфортных 54.8 млрд) никаких критичных изменений не видно. Напротив, показывается рост выручки и прибыли на фоне стабильной абонбазы. Насос работает, откачивая наличку с рынка для нужд Системы.
Отметим для себя, что рост выручки обеспечивался не за счет мобильных услуг. А, прежде всего, за счет включения в отчетность МТС Банка, услуг системной интеграции и розничной торговли телефонами и аксессуарами. Так что не все радужно, но и плохими эти результаты безусловно не назвать.
По части фиксированного бизнеса и вовсе ушли в минус, спасает только МГТС с ее GPON и назойливым продвижением.
На кредитах, выданных держателям карт МТС Деньги тоже пытаются заработать - портфель вырос до 21.6 млрд руб. Но эти деньги еще надо будет суметь вернуть.
Развернутый пресс-релиз МТС с представлением итогов 4q2018 и 2018 года. Пресс-релиз, pdf
Презентация итогов 4q2018 и 2018 года МТС, .pdf
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теги: телеком итоги квартала итоги года МТС
© Алексей Бойко,
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