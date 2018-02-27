MWC2018: 5G - технология, подходящая для реализации Industry 4.0

MForum.ru

MWC2018: 5G - технология, подходящая для реализации Industry 4.0

27.02.2018, MForum.ru

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Сети сотовой связи и беспроводного доступа мы привыкли ассоциировать с возможностью мобильного беспроводного доступа к интернету и звонков друг другу. Это справедливо в отношении сетей GSM, 3G, 4G/LTE. Технология, стандартизированная как 5G-NR, обещает нам намного больше. Ее называют энейблером, от англ. enable (позволять, разрешать) для целого спектра других технологий.

Одна из них - это то, что получило собирательное название Индустрия 4.0.

Если вы бывали на любом современном промышленном предприятии, вы возможно видели там промышленных роботов. В настоящее время они обычно подключены к управляющей системе через проводной Ethernet. Из-за этого, каждый раз, когда необходимо перенастроить производственную линию, приходится менять всю схему подключений, что требует немало времени и усилий. Более того, если на предприятии применяются мобильные роботы, нужно специальное решение, которое обеспечило бы их беспроводное подключение к Ethernet.

5G может решить все эти проблемы, что называется, на раз-два-три!

Производство на базе мобильных промышленных роботов, подключенных по 5G

Фото: Представьте, что все ваши мобильные роботы и IoT устройства подключены к сети 5G. В этом случае управляющая система, которая может быть централизованной, сможет управлять каждым отдельным движением каждого фиксированного или мобильного робота беспроводно! (фото сделано на стенде Qualcomm на MWC2018).

Демо-стенд Qualcomm / 5G for Industry 4.0

Фото: На демонстрационном стенде Qualcomm показано решение для промышленного предприятия. Контроллер управляет вращением левой группы металлических дисков, используя для этого Ethernet по кабелю. Диски должны вращаться синфазно, с заданной им скоростью. Если этого не происходит, то это легко заметить, за счет задействованного в стенде стробоскопа. Левая группа хорошо синхронизирована, задержка распространения управляющего сигнала не превышает 1 мс. Правой группой дисков контроллер может управлять через сеть 4G/LTE или через сеть 5G. В первом случае синхронизировать диски не получается, поскольку время распространения сигнала в сети 4G/LTE составляет 20 мс, кстати, это неплохой показатель. В случае использования для передачи управляющего сигнала сети 5G NR задержка снижается до 1 мс, что позволяет синхронизировать работу электродвигателей макета.

Таких результатов удается добиться в сети 5G NR, которые поддерживают режим URLLC, позволяющий обеспечить задержки распространения сигнала на уровне 1 мс или ниже.

Благодаря этому появляется возможность реализовывать промышленное производство "свободное от кабелей", где централизованный контроллер может управлять любым движением любого устройства на предприятии через 5G NR Industrial Ethernet.

Такой завод может быть реконфигурирован под производство другого изделия в разы быстрее, чем существующие - один из ключевых концептов Индустрии 4.0.

Прототип мобильного робота

На фото: мобильный робот на базе коллаборативного манипулятора Universal Robots - на основе таких роботов могут строиться производственные линии, например, сортировочные. (Стенд Ericsson, MWC2018).

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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