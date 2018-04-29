Пресс-релизы: «Билайн» получил премию в области устойчивого развития

MForum.ru
29.04.2018,
ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») стало победителем первой российской профессиональной премии в области оценки устойчивого развития «Управление изменениями. Визионеры».
Основная цель премии – оценка устойчивых практик эффективности социальных и экологических вложений. Премия призвана стать инструментом популяризации внедрения импакт-подходов в практики социальных и экологических решений корпораций и некоммерческих организаций.
Волонтерский проект «ВымпелКома» «Потеряться – не значит пропасть!», призванный с помощью смс-информирования объединить жителей городов для поиска пропавших людей, признан лучшим в номинации «Общество». Этот проект компания с декабря 2017 года реализует вместе с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». Он позволяет проинформировать о потерявшемся человеке большое количество людей в первые часы после происшествия, собрать из живущих поблизости от места пропажи отряд волонтеров и оперативно найти человека по «горячим следам». Сервис предоставляется бесплатно и доступен для абонентов всех сотовых операторов. За четыре месяца реализации проекта к нему присоединилось почти 8000 человек.
Евгения Чистова, руководитель проектов корпоративной социальной ответственности ПАО «ВымпелКом», отметила: «Инициативы в области устойчивого развития для «ВымпелКома» имеют высочайший приоритет и напрямую связаны с бизнес-стратегией компании. Мы убеждены, что сегодня залогом успеха и конкурентоспособности бизнеса являются открытость и готовность компании взаимодействовать с обществом для нахождения эффективных цифровых решений, способных системно влиять на социальную проблематику. С помощью таких решений мы помогаем «Лиза Алерт» объединять локальные сообщества в деле поиска пропавших людей».
Анастасия Попова, руководитель проекта 1+, главного организатора премии, прокомментировала: «Повышенное внимание к устойчивому развитию и построению эффективных систем нефинансовой отчетности компаний и информационной открытости – мировой тренд. Через открытость корпорации добиваются доверия партнеров, инвесторов, государства, потребителей. Вместе с тем рост востребованности к прозрачности показывает, что приоритет инвесторов и самих компаний сместился с позиции получения прибыли к цели менять мир за счет доступных ресурсов. По оценке экспертного жюри, «ВымпелКом» – один из таких примеров».
Аналитическим партнером премии выступила консалтинговая компания «EmСo». Награды получили представители бизнес-корпораций и отраслевые сообщества за проекты развития и внедрения практик в области устойчивого развития.
На премию претендовало около 90 проектов. Экспертное жюри в составе 16 человек оценило заявки в двух блоках. Первый касался оценки деятельности участников в области устойчивого развития на основании нефинансовой и интегрированной отчетности по международному стандарту GRI. Во втором блоке жюри оценивали проектную работу участников – конкретные успешные кейсы в сферах экономики, экологии и общества.
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теги: социальная ответственность
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