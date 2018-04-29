Пресс-релизы: «Билайн» получил премию в области устойчивого развития

MForum.ru

Пресс-релизы: «Билайн» получил премию в области устойчивого развития

29.04.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») стало победителем первой российской профессиональной премии в области оценки устойчивого развития «Управление изменениями. Визионеры».

Основная цель премии – оценка устойчивых практик эффективности социальных и экологических вложений. Премия призвана стать инструментом популяризации внедрения импакт-подходов в практики социальных и экологических решений корпораций и некоммерческих организаций.

Волонтерский проект «ВымпелКома» «Потеряться – не значит пропасть!», призванный с помощью смс-информирования объединить жителей городов для поиска пропавших людей, признан лучшим в номинации «Общество». Этот проект компания с декабря 2017 года реализует вместе с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». Он позволяет проинформировать о потерявшемся человеке большое количество людей в первые часы после происшествия, собрать из живущих поблизости от места пропажи отряд волонтеров и оперативно найти человека по «горячим следам». Сервис предоставляется бесплатно и доступен для абонентов всех сотовых операторов. За четыре месяца реализации проекта к нему присоединилось почти 8000 человек.

Евгения Чистова, руководитель проектов корпоративной социальной ответственности ПАО «ВымпелКом», отметила: «Инициативы в области устойчивого развития для «ВымпелКома» имеют высочайший приоритет и напрямую связаны с бизнес-стратегией компании. Мы убеждены, что сегодня залогом успеха и конкурентоспособности бизнеса являются открытость и готовность компании взаимодействовать с обществом для нахождения эффективных цифровых решений, способных системно влиять на социальную проблематику. С помощью таких решений мы помогаем «Лиза Алерт» объединять локальные сообщества в деле поиска пропавших людей».

Анастасия Попова, руководитель проекта 1+, главного организатора премии, прокомментировала: «Повышенное внимание к устойчивому развитию и построению эффективных систем нефинансовой отчетности компаний и информационной открытости – мировой тренд. Через открытость корпорации добиваются доверия партнеров, инвесторов, государства, потребителей. Вместе с тем рост востребованности к прозрачности показывает, что приоритет инвесторов и самих компаний сместился с позиции получения прибыли к цели менять мир за счет доступных ресурсов. По оценке экспертного жюри, «ВымпелКом» – один из таких примеров».

Аналитическим партнером премии выступила консалтинговая компания «EmСo». Награды получили представители бизнес-корпораций и отраслевые сообщества за проекты развития и внедрения практик в области устойчивого развития.

На премию претендовало около 90 проектов. Экспертное жюри в составе 16 человек оценило заявки в двух блоках. Первый касался оценки деятельности участников в области устойчивого развития на основании нефинансовой и интегрированной отчетности по международному стандарту GRI. Во втором блоке жюри оценивали проектную работу участников – конкретные успешные кейсы в сферах экономики, экологии и общества.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

теги: социальная ответственность

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

24.04. [Краткие новости] Социальная ответственность бизнеса: Tele2 и фонд «Навстречу переменам» ищут социальных предпринимателей / MForum.ru

25.10. [Краткие новости] Социальная ответственность бизнеса: Абоненты Tele2 могут изменить жизнь детей к лучшему / MForum.ru

06.10. [Краткие новости] Социальная ответственность: «Билайн» выделит 1 млн. рублей команде по программированию СПбГУ ─ чемпионам мира 2016 / MForum.ru

24.04. [Новости компаний]  KCell / MForum.ru

05.09. [Новости компаний]  ОАО "Вымпелком" / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 7 ms, lookup=0 ms, find=7 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 17:46 Конфета конфетуля Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67)
Всем привет по не знанке заблокировала свой телефон 5230 Нокиа не могу разблокировать так как не помню пароль.долго висела на вашем сайте но пароль не вводиться.клавиатура только на цифры решетку не ...
Вчера 15:14 ABloud Тема: RFID (30.01.2005)
Кибербезопасники сумели сделать мастер ключ RFID До недавнего времени электронные замки Vision by VingCard шведского разработчика Assa Abloy считались надежным решением. Что обеспечило им ...
28.04.2018 19:20 appsboot Тема: Sony Xperia Z2
Кранты, похоже слуховому динамику. Пробовать менять я тут cellmart.ru/dinamik-dlya-sony-d6503-d5833-e6533-d5803-e6653 брал, сам заменил.
28.04.2018 16:45 sanya1001 Тема: Vertex - прошивка, выбор модели
В общем то, всё в описании темы)
28.04.2018 10:55 ABloud Тема: Слияния и поглощения: Евросеть сольется со Связным. Чтобы выжить (28.04.2018)
Объединение Связного и Евросети приведет к созданию крупнейшей в мире розничной сети в сегменте высоких технологий 28 апреля 2018 года – Москва, Россия. Группа SLV, контролирующий акционер группы ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

28.04. [Новинки] Анонсы: OPPO F7 с вырезом на экране появился в России / MForum.ru

27.04. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaomi Mi Pad 4 и Redmi S2 / MForum.ru

27.04. [Новинки] Анонсы: В Индии представлены Gionee S11 Lite и Gionee F205 / MForum.ru

26.04. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 получил 10-дюймовый дисплей и 3 Гб ОЗУ / MForum.ru

26.04. [Новинки] Слухи: Moto Z3 Play замечен на официальных рендерах / MForum.ru

25.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 6X дебютировал со сдвоенной AI-камерой / MForum.ru

24.04. [Новинки]  Анонсы: Cubot Power получил 6 Гб ОЗУ, 128 Гб памяти и АКБ 6000 мАч / MForum.ru

24.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y53 – смартфон начального уровня / MForum.ru

24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Panasonic Eluga I7 с экраном 18:9 и емким аккумулятором / MForum.ru

23.04. [Новинки]  Анонсы: Asus Zenfone Max Pro M1 дебютирует со Snapdragon 636 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

23.04. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite / MForum.ru

20.04. [Новинки] Анонсы: Vivo V9 Youth представлен в Индии / MForum.ru

20.04. [Новинки]  Анонсы: Ulefone Power 5 снабдили аккумулятором 13 000 мАч / MForum.ru

20.04. [Новинки] Слухи: LG V40 с кодовым именем Storm могут представить в конце лета / MForum.ru

19.04. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Honor 10 на базе чипсета Kirin 970 / MForum.ru

19.04. [Новинки]  Анонсы: BLUBOO S3 – смартфон с большой батареей / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Meizu 15 представят 22 апреля / MForum.ru

18.04. [Общество] Это интересно: Новые смартфоны ZTE могут лишиться сервисов Google / MForum.ru

17.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 6X появится в 5 цветах / MForum.ru

17.04. [Новинки] Слухи: Moto E5 и Moto E5 Plus показались на качественных рендерах / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: