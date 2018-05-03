Рынок смартфонов: Отгрузки смартфонов в мире по итогам 1q2018 - небольшое сокращение

MForum.ru

Рынок смартфонов: Отгрузки смартфонов в мире по итогам 1q2018 - небольшое сокращение

03.05.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Глобальный рынок смартфонов сократился на 2.9% год к году по итогам 1q2018. "Ответственен" за это в основном рынок Китая, следует из данных IDC. Вендоры отгрузили 334.3 млн устройств за 3 первых месяца 2018 года, тогда как годом ранее было 344.3 млн устройств. Объемы отгрузок смартфонов в Китае упали ниже 100 млн, - впервые с 3q2013. По данным исследователей IDC, это связано с нежеланием потребителей платить много денег с все дорожающие смартфоны, которые при этом обеспечивают незначительные преимущества по-сравнению с теми устройствами, которыми уже располагают потребители.

По данным IDC, Samsung сохранил лидерские позиции, хотя и теряет долю рынка: отгрузки за квартал составили 78.8 млн устройств, что соответствует доле рынка в 23.4%, что на 2.4 пп ниже, чем годом ранее.

Второе место удерживает Apple с объемами продаж в 52.2% и долей 15.6% (+2.8% гг). В 1q2018 по заявлению Apple, iPhone X оставался самой популярной моделью каждую последовательную неделю, опережая продажи iPhone 8 и 8 Plus. Это опровергает слухи, которые долго циркулировали на рынке, согласно которым iPhone X плохо продается.

Huawei в 1q2018 нарастил продажи на 13.8% год к году, что обеспечило компании 11.8% рынка после отгрузки 39.3 млн устройств, благо этот производитель обладает сильными позициями на рынке Китая и растущей популярностью бренда в Западной Европе, особенно в Испании, Германии и Италии.

Xiaomi вновь показала самый большой рост доли рынка в 1q2018 году, продав 28 млн смартфонов, что на 87.8% больше, чем годом ранее. Это дало компании долю рынка в 8.4%.

Доля Oppo достигла 7.1% рынка после продажи 23.9 млн смартфонов.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

04.04. [Новинки] Слухи: Этим летом Sharp выведет на европейский рынок 5 смартфонов / MForum.ru

01.11. [Новинки] Слухи: TP-Link Neffos получит Snapdragon 835 и дисплей 18:9 / MForum.ru

14.02. [Новинки]  Это интересно: На MWC 2017 будут представлены Nokia 5, Nokia 3 и обновленный Nokia 3310 / MForum.ru

20.08. [Новости компаний] Рынок смартфонов: Сокращение бизнеса Xiaomi бьет по результатам Qualcomm / MForum.ru

02.05. [Новости компаний] Итоги: Рынок смартфонов в Индии в 1q2016 вырос на 23% гг - развитие LTE подогревает продажи / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 13:41 Alex3366 Тема: Doogee BL9000
Характеристики Система: Android 8.1 Процессор: 64Bit Mediatek MT6763, 8 ядер (8 x 2.0 ГГц) Графика: Mali-G71 MP2 Память: 6GB RAM, 64 или 128GB ROM Сим карты: гибридный слот NanoSIM + NanoSIM / ...
Сегодня 10:18 viktoriya0404 Тема: Помогите выбрать телефон для жены (Страницы: 1 2)
Давно хочу поменять телефон. Мой постоянно тормозит и глючит, уже нет ни сил, ни терпения. Думаю купить айфон 8 плюс. Подруга посоветовала заказать через интернет, но я все никак не могу решиться. ...
Вчера 07:57 Dalertojiboev Тема: Как разблокировать Nokia 1110? (Страницы: 1 2)
Как разблокировать Нокиа 1110 Imelda 356422018517710 спасибо!
01.05.2018 08:37 Dalertojiboev Тема: Прозьба
Забиль парол Нокиа 1110 Imel 356422018517710
01.05.2018 08:37 Dalertojiboev Тема: Прозьба
Забиль парол Нокиа 1110 Imel 356422018517710

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

03.05. [Новинки] Анонсы: Oukitel K7 – смартфон с аккумулятором 10 000 мАч / MForum.ru

03.05. [Новинки] Анонсы: LG G7 ThinQ представлен официально / MForum.ru

28.04. [Новинки] Анонсы: OPPO F7 с вырезом на экране появился в России / MForum.ru

27.04. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaomi Mi Pad 4 и Redmi S2 / MForum.ru

27.04. [Новинки] Анонсы: В Индии представлены Gionee S11 Lite и Gionee F205 / MForum.ru

26.04. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 получил 10-дюймовый дисплей и 3 Гб ОЗУ / MForum.ru

26.04. [Новинки] Слухи: Moto Z3 Play замечен на официальных рендерах / MForum.ru

25.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 6X дебютировал со сдвоенной AI-камерой / MForum.ru

24.04. [Новинки]  Анонсы: Cubot Power получил 6 Гб ОЗУ, 128 Гб памяти и АКБ 6000 мАч / MForum.ru

24.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y53 – смартфон начального уровня / MForum.ru

24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Panasonic Eluga I7 с экраном 18:9 и емким аккумулятором / MForum.ru

23.04. [Новинки]  Анонсы: Asus Zenfone Max Pro M1 дебютирует со Snapdragon 636 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

23.04. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite / MForum.ru

20.04. [Новинки] Анонсы: Vivo V9 Youth представлен в Индии / MForum.ru

20.04. [Новинки]  Анонсы: Ulefone Power 5 снабдили аккумулятором 13 000 мАч / MForum.ru

20.04. [Новинки] Слухи: LG V40 с кодовым именем Storm могут представить в конце лета / MForum.ru

19.04. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Honor 10 на базе чипсета Kirin 970 / MForum.ru

19.04. [Новинки]  Анонсы: BLUBOO S3 – смартфон с большой батареей / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Meizu 15 представят 22 апреля / MForum.ru

18.04. [Общество] Это интересно: Новые смартфоны ZTE могут лишиться сервисов Google / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: