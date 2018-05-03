Рынок смартфонов: Отгрузки смартфонов в мире по итогам 1q2018 - небольшое сокращение

MForum.ru
03.05.2018,
Глобальный рынок смартфонов сократился на 2.9% год к году по итогам 1q2018. "Ответственен" за это в основном рынок Китая, следует из данных IDC. Вендоры отгрузили 334.3 млн устройств за 3 первых месяца 2018 года, тогда как годом ранее было 344.3 млн устройств. Объемы отгрузок смартфонов в Китае упали ниже 100 млн, - впервые с 3q2013. По данным исследователей IDC, это связано с нежеланием потребителей платить много денег с все дорожающие смартфоны, которые при этом обеспечивают незначительные преимущества по-сравнению с теми устройствами, которыми уже располагают потребители.
По данным IDC, Samsung сохранил лидерские позиции, хотя и теряет долю рынка: отгрузки за квартал составили 78.8 млн устройств, что соответствует доле рынка в 23.4%, что на 2.4 пп ниже, чем годом ранее.
Второе место удерживает Apple с объемами продаж в 52.2% и долей 15.6% (+2.8% гг). В 1q2018 по заявлению Apple, iPhone X оставался самой популярной моделью каждую последовательную неделю, опережая продажи iPhone 8 и 8 Plus. Это опровергает слухи, которые долго циркулировали на рынке, согласно которым iPhone X плохо продается.
Huawei в 1q2018 нарастил продажи на 13.8% год к году, что обеспечило компании 11.8% рынка после отгрузки 39.3 млн устройств, благо этот производитель обладает сильными позициями на рынке Китая и растущей популярностью бренда в Западной Европе, особенно в Испании, Германии и Италии.
Xiaomi вновь показала самый большой рост доли рынка в 1q2018 году, продав 28 млн смартфонов, что на 87.8% больше, чем годом ранее. Это дало компании долю рынка в 8.4%.
Доля Oppo достигла 7.1% рынка после продажи 23.9 млн смартфонов.
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© Алексей Бойко,
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