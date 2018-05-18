Слухи: Раскрыты подробности о HTC U12+

18.05.2018, MForum.ru

Известный искатель утечек Evan Blass (@evleaks) сообщил новые подробности о смартфоне HTC U12+, анонс которого ожидается уже в ближайшее время. Внешне новинка, вызывающая ассоциации с LG V30 и G6, выполнена в дизайне Liquid Surface с изогнутым стеклянным стеклом с обоих сторон.

Габариты HTC U12+ составляют 156,6×73,9×8,7-9,7 мм. Размещенный по центру верхней части задней панели модуль сдвоенной камеры выполнен в горизонтальном стиле. Светодиодная вспышка размещена под ним. Первичный модуль представлен 12-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/1,75 и размером пикселя 1,4 мкм, а вторичный модуль – 16-мегапиксельным датчиком с размером пикселей 1,0 мкм и апертурой f/2.6. Из фишек отметим поддержку 10 кратного цифрового и двукратного оптического зума.

Фронтальная камера тоже сдвоенная и включает в себя два 8 Мп сенсора с размером пикселей 1,12 мкм и апертурой f/1,75. Она поддерживает разблокировку по лицу, функции дополненной реальности и запись FullHD-видео. Дактилоскопический сенсор также размещен на задней панели. В части защиты от пыли и влаги упоминается о IP68. Кроме того, новинка будет оснащаться «новыми чувствительными к давлению кнопками» и обновленной версией HTC Edge Sense 2 поверх Android Oreo.

Что касается спецификаций, то речь идет о 6-дюймовом дисплеем разрешением 2280х1440 точек (18:9), чипсете Snapdragon 845, 6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Емкость аккумулятора – 3500 мАч, поддерживается функция быстрой зарядки.