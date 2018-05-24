Анонсы: HTC U12+ представлен официально

MForum.ru

Анонсы: HTC U12+ представлен официально

24.05.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания HTC официально представила смартфон HTC U12+, который неоднократно становился героем различных утечек. Новинка относится к сегменту флагманских устройств, а одной из интересных фич может стать прозрачное стекло на задней панели в одном из вариантов цвета.

Анонсы: HTC U12+ представлен официально

В остальном компания HTC экспериментировать с дизайном не стала. HTC U12+ получил 6-дюймовый LCD6-дисплей разрешением QHD+ с поддержкой HDR10, но без ставшего модным вырезом.

Анонсы: HTC U12+ представлен официально

Аппаратная платформа новинки включает в себя чипсет Snapdragon 845, 6 Гб ОЗУ (LPDDR4X), 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0.

Анонсы: HTC U12+ представлен официально

Не забыты и ставшие традиционным дактилоскопический сенсор, функция разблокировки по лицу, поддержка NFC, а также фирменная оболочка Sense UI поверх Android Oreo.

Анонсы: HTC U12+ представлен официально

Особый акцент HTC сделала на фотовозможностях U12+. Тыловая камера представляет собой сочетание 12 и 16 Мп сенсоров. Основной 12 Мп сенсор получил пиксели размером 1,4 мкм и объектив с апертурой f/1,75. Вспомогательный 16 Мп сенсор с телеобъективом позволяет не только делать фото с эффектом бокэ, но и реализовать 2-кратное увеличение без потери качества. Фронтальная камера также сдвоенная – ее конфигурация включает в себя два сенсора разрешением 8 Мп. Выпускаться HTC U12+ будет в трех вариантах цвета – черном (Ceramic Black), красном (Flame Red) и синем (Translucent Blue). Цена начинается от 799 евро за 64 Гб версию.

Анонсы: HTC U12+ представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

18.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о HTC U12+ / MForum.ru

23.02. [Новости компаний] Считыватели RFID / MForum.ru

26.01. [Новинки] Слухи: HTC U12 не будет представлен на MWC 2018 / MForum.ru

16.01. [Новинки] Анонсы: HTC U11 EYEs – сэлфи-смартфон для Китая / MForum.ru

02.11. [Новинки] Анонсы: HTC U11 life представлен в версиях Android One и Sense / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 12:21 ABloud Тема: RFID - все о технологии (06.04.2018)
Метки RFID появятся на медицинских картах пациентов В одной из поликлиник Москвы начался пилотный проект по оснащению медкарт метками радиочастотной идентификации. Идея маркировки в том, чтобы ...
Сегодня 12:17 ABloud Тема: VoLTE (03.09.2012) (Страницы: 1 2)
Скептикам будет интересно узнать, что технология VoLTE в период с января по апрель 2018 года обеспечила пропуск 10% всего голосового трафика в сети Столичного "МегаФона", не так уж мало, учитывая ...
Вчера 17:47 ABloud Тема: Яровой законы (24.06.2017)
МТС оценивает затраты на «закон Яровой» в 60 млрд рублей за 5 лет. / kommersant.ru
Вчера 14:23 MedForce Тема: Посоветуйте хороший камерофон (телефон-фотоаппарат, телефон с хорошей фотокамерой) (Страницы: 1 2)
Я так понимаю, V9 камеру в наследство от восьмерки получил? Если так, то хорошо, там она была заточена под стерефотки, потому оптика стояла весьма недурственная.
Вчера 14:15 faxriddin_a Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 39 40 41 42 43)
Дайте пожалуйста код для разблокировки сети на телефон билайн А105. id 232x-2ABGRU1 imei 865008015424218

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

24.05. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 5Z появился в России / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: HTC U12+ представлен официально / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Vkworld VK7000 – защищенный смартфон с беспроводной зарядкой за $140 / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: В России начался прием предзаказов на HTC Desire 12 и 12+ / MForum.ru

22.05. [Новинки]  Анонсы: Представлены Samsung Galaxy J4, Galaxy J6 и Galaxy J8 / MForum.ru

22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S Light Luxury / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y5 Prime (2018) получил Android 8.1 Oreo / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Cubot J3 Pro – еще один 18:9 смартфон с Android Oreo Go / MForum.ru

18.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о HTC U12+ / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: LG G7 ThinQ пришел в Россию / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus 6 – теперь официально / MForum.ru

16.05. [Новинки] Анонсы: Nokia X6 получил экран с вырезом, Snapdragon 636 и сдвоенную тыловую камеру / MForum.ru

16.05. [Новинки] Анонсы: Smartisan R1 первый смартфон с 1 Тб памяти / MForum.ru

15.05. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Samsung Galaxy A6 и A6+ / MForum.ru

15.05. [Новинки] Анонсы: Honor 10 приходит в Россию / MForum.ru

15.05. [Новинки] Слухи: Появились изображения Moto C2 и C2 Plus / MForum.ru

14.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch – детские телефон-часы / MForum.ru

14.05. [Новинки] Слухи: Oppo F7 Youth будет оснащен AI селфи-камерой / MForum.ru

14.05. [Новинки] Слухи: Meizu работает над смартфоном с Android Go / MForum.ru

11.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi S2 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: