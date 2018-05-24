Анонсы: HTC U12+ представлен официально

24.05.2018, MForum.ru

Компания HTC официально представила смартфон HTC U12+, который неоднократно становился героем различных утечек. Новинка относится к сегменту флагманских устройств, а одной из интересных фич может стать прозрачное стекло на задней панели в одном из вариантов цвета.

В остальном компания HTC экспериментировать с дизайном не стала. HTC U12+ получил 6-дюймовый LCD6-дисплей разрешением QHD+ с поддержкой HDR10, но без ставшего модным вырезом.

Аппаратная платформа новинки включает в себя чипсет Snapdragon 845, 6 Гб ОЗУ (LPDDR4X), 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0.

Не забыты и ставшие традиционным дактилоскопический сенсор, функция разблокировки по лицу, поддержка NFC, а также фирменная оболочка Sense UI поверх Android Oreo.

Особый акцент HTC сделала на фотовозможностях U12+. Тыловая камера представляет собой сочетание 12 и 16 Мп сенсоров. Основной 12 Мп сенсор получил пиксели размером 1,4 мкм и объектив с апертурой f/1,75. Вспомогательный 16 Мп сенсор с телеобъективом позволяет не только делать фото с эффектом бокэ, но и реализовать 2-кратное увеличение без потери качества. Фронтальная камера также сдвоенная – ее конфигурация включает в себя два сенсора разрешением 8 Мп. Выпускаться HTC U12+ будет в трех вариантах цвета – черном (Ceramic Black), красном (Flame Red) и синем (Translucent Blue). Цена начинается от 799 евро за 64 Гб версию.