Анонсы: HTC U12+ представлен официально

MForum.ru
24.05.2018,
Компания HTC официально представила смартфон HTC U12+, который неоднократно становился героем различных утечек. Новинка относится к сегменту флагманских устройств, а одной из интересных фич может стать прозрачное стекло на задней панели в одном из вариантов цвета.
В остальном компания HTC экспериментировать с дизайном не стала. HTC U12+ получил 6-дюймовый LCD6-дисплей разрешением QHD+ с поддержкой HDR10, но без ставшего модным вырезом.
Аппаратная платформа новинки включает в себя чипсет Snapdragon 845, 6 Гб ОЗУ (LPDDR4X), 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0.
Не забыты и ставшие традиционным дактилоскопический сенсор, функция разблокировки по лицу, поддержка NFC, а также фирменная оболочка Sense UI поверх Android Oreo.
Особый акцент HTC сделала на фотовозможностях U12+. Тыловая камера представляет собой сочетание 12 и 16 Мп сенсоров. Основной 12 Мп сенсор получил пиксели размером 1,4 мкм и объектив с апертурой f/1,75. Вспомогательный 16 Мп сенсор с телеобъективом позволяет не только делать фото с эффектом бокэ, но и реализовать 2-кратное увеличение без потери качества. Фронтальная камера также сдвоенная – ее конфигурация включает в себя два сенсора разрешением 8 Мп. Выпускаться HTC U12+ будет в трех вариантах цвета – черном (Ceramic Black), красном (Flame Red) и синем (Translucent Blue). Цена начинается от 799 евро за 64 Гб версию.
© Антон Печеровый,
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