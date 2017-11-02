Анонсы: HTC U11 life представлен в версиях Android One и Sense

02.11.2017, MForum.ru

Наряду с новым флагманом U11+ компания HTC представила смартфон HTC U11 life, который выйдет в двух версиях. Отличие вариантов устройства отлично видно по их названию. HTC U11 life Android One станет глобальной версий модели, а вариант Sense, с фирменной оболочкой и Amazon Alexa, будет эксклюзивом для Северной Америки.

Но момент релиза HTC U11 life Sense будет работать под управлением Android 7.1 Nougat, но обновление до Android Oreo для станет доступно в течение ближайших 30 дней. HTC U11 life Android One получит Android 8.0 Oreo из коробки. В остальном устройства практически идентичны – 5,2-дюймовый SuperLCD-дисплей разрешением 1920х1080 точек, защита от влаги по классу IP67, чипсет Qualcomm Snapdragon 630 и поддержка карт microSD.

Отличие заключается в объемах памяти. Североамериканский вариант устройства оснащен 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, глобальная версия – 4 и 64 Гб, соответственно. Тыловая камера – 16 Мп сенсор с апертурой f/2.0, поддержкой записи 4К-видео и светодиодной вспышкой. Разрешение и апертура объектива фронтальной камеры аналогичны, но она поддерживает лишь запись видео в разрешении 1080p.

В части передачи данных речь идет о Cat.11 LTE (600 Мбит/с на прием, 75 Мбит/с на передачу), Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, NFC, а также навигации GPS/GLONASS/Beidou. 3,5 мм аудиоразъем не предусмотрен. Сканер отпечатка пальца разместился под экраном. Также поддерживается технология Edge Sense, позволяющая настроить реакцию устройства на сжатие.

Как и другие устройства U-серии, HTC U11 life получил дизайн «жидкой поверхности». Задняя панель смартфона представляет собой высокопрочное акриловое стекло, которое изготавливается с использованием метода наслаивания высокорефрактивных драгоценных минералов. Размеры HTC U11 life составляют 149,09 x 72,9 x 8,1 мм, вес – 142 г. Цена версии Sense в США составляет $349, стоимость глобальной версии устройства на основных рынках будет объявлена позднее. Также отметим, что вариант Android One будет доступен в дополнительном цвете Brilliant Black.