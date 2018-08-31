IFA 2018: Официально представлен Sony Xperia XZ3

MForum.ru

IFA 2018: Официально представлен Sony Xperia XZ3

31.08.2018, MForum.ru

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В рамках выставки IFA 2018 компания Sony официально представила смартфон Xperia XZ3. Среди смартфонов Sony новинка стала не только первым устройством с OLED-дисплеем, но и первым аппаратом этого производителя, оснащенным экраном с соотношением сторон 18:9.

IFA 2018: Официально представлен Sony Xperia XZ3

Диагональ экрана Sony Xperia XZ3 составляет 6 дюймов, разрешение 2880х1440 точек. При этом поддерживаются технологии X-Reality, TRILUMINOS, Side Sense и функция Always On Display. Для защиты передней панели использовано Gorilla Glass 5.

IFA 2018: Официально представлен Sony Xperia XZ3

Впрочем, на экране новшества Sony Xperia XZ3 не заканчиваются. Этот смартфон получил Android 9 Pie «из коробки», что сделало его первым смартфоном c предустановленной последней версией ОС от Google. В остальном спецификации Sony Xperia XZ3 вполне ожидаемы – чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD (до 512 Мб) и аккумулятор емкостью 3300 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0.

IFA 2018: Официально представлен Sony Xperia XZ3

Тыловую камеру с 19 Мп сенсором Exmor RS (1/2,3 дюйма, пиксель 1,22 мкм, f/2.0) Sony Xperia XZ3 унаследовал от предшественника. В тоже время разрешение фронтальной камеры выросло до 13 Мп при светосиле f/1.9. Естественно, не забыты и программные улучшатели фотографий.

IFA 2018: Официально представлен Sony Xperia XZ3

Выпускаться Sony Xperia XZ3 будет в версиях с одним и двумя SIM-слотами в 4 вариантах цвета – черном, серебристом, зеленом и бордово-красном. Релиз ожидается уже в сентябре, о ценах и конкретных сроках для каждого из рынков производитель объявит отдельно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Sony

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