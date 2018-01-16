Анонсы: HTC U11 EYEs – сэлфи-смартфон для Китая

MForum.ru
16.01.2018,
Компания HTC официально представила смартфон HTC U11 EYEs. Новинка получила дизайн аналогичный другим устройствам серии U, за исключением отсутствия кнопки «Домой» и переехавшего на заднюю панель сканера отпечатка пальца.
В соответствии с последними трендами HTC U11 EYEs оснащен 6-дюймовым дисплеем разрешением 1080х2160 точек и соотношением сторон 18:9.
Главная «фишка» новинки – сдвоенная камера на передней панели. Разрешение сенсоров фронтальных камер составляет всего 5 Мп, однако за счет сдвоенного модуля и определения глубины сцены к фотографиям можно применять различные эффекты. Основная камера HTC U11 EYEs – 12 Мп, как и у HTC U11+. Однако, модуль камеры другой. Если HTC U11+ оснащен камерой с апертурой f/1.7, то в активе U11 EYEs сенсор с апертурой f/1.9. Впрочем, для смартфона подобная апертура более чем хорошо.
Что касается аппаратной платформы, то в активе HTC U11 EYEs присутствует чипсет Qualcomm Snapdragon 652, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3930 мАч. Также отметим оболочку Edge Sense и отсутствие 3,5 аудиоразъема. Но при этом в комплект поставки входят наушники с USB Type C с интеллектуальным шумоподавлением и подстройкой эквалайзера под уникальные уши каждого слушателя. В настоящее время HTC U11 EYEs является эксклюзивом для китайского рынка, где его можно приобрести за $510. На других рынках новинка появится несколько позднее.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
06.12. [Технологии] Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 845 представлена официально / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: HTС U11+ с безграничным экраном представлен официально / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: HTC U11 life представлен в версиях Android One и Sense / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 2 и 2 XL представлены официально / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: В сеть попали характеристики смартфонов HTC Ocean Master, Harmony и Lite / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Vivo X20 Plus UD с интегрированным в дисплей сканером отпечатка пальца замечен в TENAA / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Moto E5 может быть анонсирован 3 апреля / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: HTC U11 EYEs – сэлфи-смартфон для Китая / MForum.ru
15.01. [Технологии] Это интересно: ZTE представит 5G-смартфон в 2019 году / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Анонс OnePlus 6 со Snapdragon 845 состоится в июне / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Smartron t.phone P – смартфон с АКБ 5000 мАч за 7200 рублей / MForum.ru
11.01. [Новинки] CES 2018: Huawei WiFi Q2 позволит расширить покрытие беспроводной сети / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи красного Xiaomi Mi A1 и Redmi 5A / MForum.ru
11.01. [Новинки] Слухи: Alcatel 3c замечен на рендерах / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi PowerBank 2 емкостью 5000 мАч оценен в $8 / MForum.ru
10.01. [Новинки] CES 2018: Lenovo Miix 630 – Windows-ноутбук с архитектурой ARM / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Microwear H5 – бюджетные смарт-часы с поддержкой 4G и 5 Мп камерой / MForum.ru
10.01. [Новинки] CES 2018: Alcatel раскрыла подробности о линейке смартфонов 2018 года / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Hisense Dolphin 2 – полноэкранный смартфон начального уровня / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J2 Pro представлен официально / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2018: Sony представила смартфоны Xperia XA2 Ultra, Xperia XA2, и Xperia L2 / MForum.ru
07.01. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P600S – экран 18:9, Helio P25 и аккумулятор 4500 мАч / MForum.ru
05.01. [Технологии] Компоненты: Exynos 9810 - чипсет для флагманов 2018 года / MForum.ru
05.01. [Новинки] Анонсы: Nokia 6 (2018) представлен официально / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Leagoo S9 Pro получит 6,21-дюймовый экран и впечатляющие характеристики / MForum.ru