Анонсы: HTC U11 EYEs – сэлфи-смартфон для Китая

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Анонсы: HTC U11 EYEs – сэлфи-смартфон для Китая

16.01.2018, MForum.ru

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Компания HTC официально представила смартфон HTC U11 EYEs. Новинка получила дизайн аналогичный другим устройствам серии U, за исключением отсутствия кнопки «Домой» и переехавшего на заднюю панель сканера отпечатка пальца.

Анонсы: HTC U11 EYEs – сэлфи-смартфон для Китая

В соответствии с последними трендами HTC U11 EYEs оснащен 6-дюймовым дисплеем разрешением 1080х2160 точек и соотношением сторон 18:9.

Анонсы: HTC U11 EYEs – сэлфи-смартфон для Китая

Главная «фишка» новинки – сдвоенная камера на передней панели. Разрешение сенсоров фронтальных камер составляет всего 5 Мп, однако за счет сдвоенного модуля и определения глубины сцены к фотографиям можно применять различные эффекты. Основная камера HTC U11 EYEs – 12 Мп, как и у HTC U11+. Однако, модуль камеры другой. Если HTC U11+ оснащен камерой с апертурой f/1.7, то в активе U11 EYEs сенсор с апертурой f/1.9. Впрочем, для смартфона подобная апертура более чем хорошо.

Анонсы: HTC U11 EYEs – сэлфи-смартфон для Китая

Что касается аппаратной платформы, то в активе HTC U11 EYEs присутствует чипсет Qualcomm Snapdragon 652, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3930 мАч. Также отметим оболочку Edge Sense и отсутствие 3,5 аудиоразъема. Но при этом в комплект поставки входят наушники с USB Type C с интеллектуальным шумоподавлением и подстройкой эквалайзера под уникальные уши каждого слушателя. В настоящее время HTC U11 EYEs является эксклюзивом для китайского рынка, где его можно приобрести за $510. На других рынках новинка появится несколько позднее.

Анонсы: HTC U11 EYEs – сэлфи-смартфон для Китая

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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