Анонсы: HTC One X10 с емким аккумулятором появится в России в апреле

14.04.2017, MForum.ru

На сайте HTC Россия и СНГ опубликован пресс-релиз, раскрывающий подробности о смартфоне HTC One X10. Новинка позиционируется как «современный смартфон с поддержкой двух сим-карт, выдающимися возможностями фотосъемки, надежной защитой пользовательских данных и аккумулятором 4000мА•ч – в тонком и прочном металлическом корпусе».

Общий стиль HTC One X10 соответствует предыдущим моделям семейства, а набор его спецификаций включает в себя чипсет MediaTek Helio P10, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 Тб, два SIM-слота, поддержку Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4/5 ГГц) и сканер отпечатка пальца. Диагональ SuperLCD-дисплея составляет 5,5 дюймов, разрешение 1920х1080 точек. Для защиты экрана используется минеральное стекло Corning Gorilla Glass. «Выдающиеся возможности фотосъемки» представлены 16 Мп тыловой камерой (с автофокусом, апертурой f/2,0, размер пикселя 1 мкм, светодиодная вспышка и запись видео 1080p@30fps) и 8 Мп фронтальной (апертура f/2.2, размер пикселя 1,12 мкм, видео 1080p@30fps) камерами. ОС – Android с интерфейсом Sense. HTC One X10 в черном и сером вариантах появится в продаже уже в апреле текущего года по цена 19 990 рублей.