IFA 2018: HTC U12 Life – середнячок со сдвоенной камерой

31.08.2018, MForum.ru

Компания HTC официально представила смартфон U12 Life. Новинка относится к среднему классу, а ее внешность вызывает некоторую ассоциацию со смартфонами Google Pixel.

Спецификации HTC U12 Life включают в себя 6-дюймовый дисплей разрешением 2160х1080 точек (18:9), чипсет Qualcomm Snapdragon 636, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3600 мАч. Из коммуникационных интерфейсов отметим Bluetooth 5 и NFC. Сдвоенная тыловая камера представлена связкой из 16 Мп основного (f/2.0) и 5 Мп вспомогательного датчиков, что позволяет обеспечить эффект Бокэ и ряд других функций. Фронтальная камера – 13 Мп, со вспышкой. ОС – Android 8.1 с фирменной оболочкой HTC Sense. Изначально HTC U12 Life будет доступен в двух цветах: синем Moonlight Blue и фиолетовом Twilight Purple. Релиз аппарата будет международным, включая нашу страну. На английском рынке новинку оценили в 299 фунтов, данных о ценах и сроках появления HTC U12 Life в России пока нет.