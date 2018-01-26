Слухи: HTC U12 не будет представлен на MWC 2018

MForum.ru
26.01.2018,
Анонса нового флагманского смартфона HTC U12 на Всемирном мобильном конгрессе ждать не стоит. Презентация HTC U12 состоится позже, в рамках отдельного мероприятия. По крайней мере, такие данные приводит Android Headlines.
Таким образом, компания HTC присоседится к LG и Нuawei, решивших придержать выход своих новых флагманов. Видимо, подобное решение обусловлено нежеланием пересекаться с ожидаемым на MWC 2018 анонсом смартфона Samsung Galaxy S9. По слухам, HTC U12 получит экран с еще более узкими боковыми рамками, а его аппаратной платформой станет чипсет Snapdragon 845. Сохраниться и поддержка фирменной технологии Edge Sense. Ожидается, что в рамках MWC 2018 компания HTC продемонстрирует новую автономную гарнитуру VR Vive Focus и HTC U11 Eyes, представленный в начале текущего месяца.
© Антон Печеровый,
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