Слухи: HTC Ocean Life получит Snapdragon 660 и Edge Sense

05.07.2017, MForum.ru

Компания HTC работает над новым смартфоном среднего класса. По данным LlabTooFeR новинка разрабатывается под кодовым именем Ocean Life. Ожидаемая диагональ дисплея – 5,2 дюйма (при разрешении 1920х1080 точек), аппаратная платформа – Snapdragon 660.

Кроме того, HTC Ocean Life будет оснащен двумя 16 Мп камерами (спереди и сзади), Bluetooth 5.0 и аккумулятором емкостью 2600 мАч. Программной основой новинки станет Android 7.1.1 Nougat с оболочкой HTC Sense 9.0. Из интересных особенностей HTC Ocean Life можно отметить поддержку технологии Edge Sense, которая дебютировала на флагманском смартфоне HTC U11. Кроме того, новинка получит наушники USonic с функцией активного шумоподавления и возможностью тонкой настройки звука с помощью «передовой технологии сонара». Информации о цене и сроках релиза HTC Ocean Life пока нет.