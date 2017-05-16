Анонсы: HTC U11 с оболочкой Edge Sense представлен официально

16.05.2017, MForum.ru

Интерес к флагманским смартфонам традиционно высок и HTC U11 не являлся исключением. Тем более что компания HTC хранить секреты не умеет, благодаря чему HTC U11 не раз становился героем различных «утечек». Впрочем, без сюрпризов не обошлось.

В части спецификаций все ожидаемо. «Сердцем» HTC U11 стала система-на-чипе Snapdragon 835 дополненная 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана – 5,5 дюймов, разрешение 2560х1440 точек (Super LCD 5), емкость аккумулятора – 3000 мАч (с поддержкой быстрой зарядки). В зависимости от рынка будет поддерживаться 1 или 2 SIM-карты, при этом первый SIM-слот обеспечивает 1 Гбит/с 4G LTE, а второй – до 800 Мбит/с. Впрочем, реальная скорость будет зависеть от возможностей оператора.

Фронтальная камера HTC U11 получила 16 Мп сенсор, тыловая – 12 Мп. Сенсор тыловой камеры выполнен по технологии UltraPixel с пикселем размером 1,4 мкм и апертурой f/1.7. Поддерживается и запись 4К-видео, а также скоростная съемка 1080p с частотой до 120 кадров в секунду. Есть интересные особенности и у фронтальной камеры – помимо записи FullHD-видео она поддерживает режим Selfie Panorama.

Габариты новинки - 153,9 x 75,9 x 7,9 мм, вес - 169 грамм. Материал задней панели – стекло, что дает интересную игру света при его отражении. Выпускаться HTC U11 будет в нескольких цветовых вариантах Amazing Silver (серый), Sapphire Blue (синий), Brilliant Black (черный), Ice White (белый) и Solar Red (красный). Также отметим защиту от влаги в соответствии со стандартом IP67 и отсутствие 3,5 мм аудиоразъема. Кроме того, HTC U11 получил поддержку 3D-аудиозаписи (за счет использования 4-х микрофонной системы), Hi-Res Audio и BoomSound Hi-Fi Edition.

Важной «фишкой» является и оболочка Edge Sense, поддерживающая жестовое управление за счет сдавливания боковых граней смартфона. Глобальная цена HTC U11 составит €749, прием предварительных заказов стартует в мае, начало отгрузок намечено на 9 июня.