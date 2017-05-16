Анонсы: HTC U11 с оболочкой Edge Sense представлен официально

MForum.ru
16.05.2017,
Интерес к флагманским смартфонам традиционно высок и HTC U11 не являлся исключением. Тем более что компания HTC хранить секреты не умеет, благодаря чему HTC U11 не раз становился героем различных «утечек». Впрочем, без сюрпризов не обошлось.
В части спецификаций все ожидаемо. «Сердцем» HTC U11 стала система-на-чипе Snapdragon 835 дополненная 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана – 5,5 дюймов, разрешение 2560х1440 точек (Super LCD 5), емкость аккумулятора – 3000 мАч (с поддержкой быстрой зарядки). В зависимости от рынка будет поддерживаться 1 или 2 SIM-карты, при этом первый SIM-слот обеспечивает 1 Гбит/с 4G LTE, а второй – до 800 Мбит/с. Впрочем, реальная скорость будет зависеть от возможностей оператора.
Фронтальная камера HTC U11 получила 16 Мп сенсор, тыловая – 12 Мп. Сенсор тыловой камеры выполнен по технологии UltraPixel с пикселем размером 1,4 мкм и апертурой f/1.7. Поддерживается и запись 4К-видео, а также скоростная съемка 1080p с частотой до 120 кадров в секунду. Есть интересные особенности и у фронтальной камеры – помимо записи FullHD-видео она поддерживает режим Selfie Panorama.
Габариты новинки - 153,9 x 75,9 x 7,9 мм, вес - 169 грамм. Материал задней панели – стекло, что дает интересную игру света при его отражении. Выпускаться HTC U11 будет в нескольких цветовых вариантах Amazing Silver (серый), Sapphire Blue (синий), Brilliant Black (черный), Ice White (белый) и Solar Red (красный). Также отметим защиту от влаги в соответствии со стандартом IP67 и отсутствие 3,5 мм аудиоразъема. Кроме того, HTC U11 получил поддержку 3D-аудиозаписи (за счет использования 4-х микрофонной системы), Hi-Res Audio и BoomSound Hi-Fi Edition.
Важной «фишкой» является и оболочка Edge Sense, поддерживающая жестовое управление за счет сдавливания боковых граней смартфона. Глобальная цена HTC U11 составит €749, прием предварительных заказов стартует в мае, начало отгрузок намечено на 9 июня.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
21.04. [Новинки] Слухи: HTC U c Bluetooth 5.0 будет представлен 16 мая / MForum.ru
18.04. [Новинки] Слухи: HTC U (Ocean) замечен на живых фото / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: HTC One X10 с емким аккумулятором появится в России в апреле / MForum.ru
11.04. [Новинки] Слухи: Nokia 9 появится в 3 квартале по цене $699 / MForum.ru
03.04. [Новинки] Слухи: Флагман HTC U показался на рендерах / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: HTC U11 с оболочкой Edge Sense представлен официально / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Y7 с аккумулятором 4000 мАч и Android 7.0 Nougat / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y3 2017 – брендовый смартфон за $60 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Это интересно: Цена люксовой версии Nokia 3310 начинается от 119 тысяч рублей / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Blackview P2 Lite с аккумулятором емкостью 6000 и функционалом Powerbank / MForum.ru
12.05. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен прочный смартфон ZTE / MForum.ru
12.05. [Новинки] Это интересно: Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 появились в продаже в Китае / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade X Max сочетает 6-дюймовый дисплей и Android 7.1.1 / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia M2 Lite доступен на индийском рынке / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Honor 6C приходит на российский рынок / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool Play 6 – игровой телефон с 6 Гб ОЗУ и емким аккумулятором / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Цена Smartisan Nut Pro со сдвоенной тыловой камерой страртует от 1499 юаней / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Vkworld S3 – смартфон с динамиком Philips и сенсором Sony за $50 / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: OnePlus 5 будет стоит $449 / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: Oppo F3 – сэлфи-эксперт со сдвоенной фронтальной камерой / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: Gretel A6 недорогой смартфон с корпусом из металла / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: GFXBench раскрыл подробности о смартфоне Alcatel Idol 5 / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: UMiDIGI G – бюджетник, непохожий на бюджетник / MForum.ru
03.05. [Общество] Это интересно: По итогам 1 квартала 2017 года Huawei занимает 3 место по продажам смартфонов / MForum.ru
02.05. [Новинки] Анонсы: Blu R1 Plus – смартфон с аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru