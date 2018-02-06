Слухи: HTC U12+ с поддержкой 5G появился на «живых» фото

06.02.2018, MForum.ru

Новый флагман компании HTC, HTC U12+, отметился на тематическом мероприятии 5G, которое прошло на Тайване. Новинка использовалась для демонстрации передачи данных в сети LTE+, где была достигнута скорость 809,58 Мбит/с. Таким образом, речь идет о модеме Qualcomm X20 LTE, который дебютирует в Snapdragon 845.

Из прочих характеристик HTC U12+ известно о 6-дюймовом дисплее разрешением 1440x2880 точек выполненном по технологии Super LCD6 и 6 Гб ОЗУ. Также можно предположить наличие защиты от влаги по классу IP68, стереодинамиков, слота для карт microSD и емкого аккумулятора.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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