Анонсы: Недорогой смартфон Alcatel 1X с экраном 18:9 появился в России

09.06.2018, MForum.ru

На российском рынке начались продажи смартфона Alcatel 1X, оснащенного дисплеем с соотношением сторон 18:9. Спецификации достаточно скромные, но за счет актуального формата и привлекательной цены новинка имеет все шансы стать популярной.

В активе Alcatel 1X присутствуют 5,3-дюймовый дисплей разрешением 960х480 точек, чипсет MediaTek MT6739, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможность расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 2460 мАч. Разрешение тыловой камеры составляет 13 Мп, фронтальной – 5 Мп. ОС – Android 8.0 Oreo. Приобрести Alcatel 1X можно за 5990 рублей, что делает его самым доступным смартфоном с экраном 18:9 официально продающимся на российском рынке. Кстати, на других рынках Alcatel 1X предлагается в более скромной конфигурации, с 1 Гб ОЗУ и Android Go.