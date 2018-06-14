IoT: Компания Nayax оснастит свои терминалы для торговых автоматов поддержкой LTE Cat.M1

14.06.2018, MForum.ru

Nayax выпускает различные IoT-решения, в том числе, терминалы VPOS Touch предназначенные для встраивания в торговые автоматы. Эти терминалы обеспечивают возможность приема платежей, проводимых с помощью банковских карт или мобильных телефонов - в контактном или бесконтактном режиме.

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Терминалы оснащаются модемами LTE на базе модуля Telit ME910. Предыдущие поколения модулей обеспечивали подключения VPOS Touch только к сетям 2G или 3G. Переход на новый модуль позволит подключить оснащенные решением VPOS Touch торговые автоматы к сетям 4G LTE Cat.M1, обеспечивающим лучшее покрытие в помещениях, что расширяет возможности размещения торговых автоматов. Источник.

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