IoT: Компания Nayax оснастит свои терминалы для торговых автоматов поддержкой LTE Cat.M1

MForum.ru
14.06.2018,
Nayax выпускает различные IoT-решения, в том числе, терминалы VPOS Touch предназначенные для встраивания в торговые автоматы. Эти терминалы обеспечивают возможность приема платежей, проводимых с помощью банковских карт или мобильных телефонов - в контактном или бесконтактном режиме.
Терминалы оснащаются модемами LTE на базе модуля Telit ME910. Предыдущие поколения модулей обеспечивали подключения VPOS Touch только к сетям 2G или 3G. Переход на новый модуль позволит подключить оснащенные решением VPOS Touch торговые автоматы к сетям 4G LTE Cat.M1, обеспечивающим лучшее покрытие в помещениях, что расширяет возможности размещения торговых автоматов. Источник.
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© Алексей Бойко,
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