Пресс-релизы: Как абоненты «Билайн» смотрели футбол в Самаре

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Пресс-релизы: Как абоненты «Билайн» смотрели футбол в Самаре

26.06.2018, MForum.ru

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26 июня 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») исследовал активность своих абонентов в день заключительного матча группового этапа сборной России с командой Уругвая. Исследование проводилось с применением внутреннего анализа Big Data «Билайн». (Подготовлено на основе анализа обезличенных данных пользователей мобильного интернета, включая уникальных пользователей социальных сетей и мессенджеров, среди абонентской базы «Билайн» за период с 1 января 2018 года по 25 июня 2018 года, давших согласие на обработку персональных данных). 


Самара в день матча была активнее Санкт-Петербурга в 11 раз

Суммарный мобильный трафик по мессенджерам и соцсетям, сгенерированный абонентами «Билайн» на стадионе, в период с 17.00 до 23.00 (25 июня) в сравнении с аналогичным средним показателем мобильной активности за апрель 2018 года в Самаре вырос почти в 3,5 раза.

В целом матч вызвал всплеск активности абонентов в Самаре – мобильный трафик на территории города в этот период (с 17.00 до 23.00, 25 июня) показал очень высокий прирост по сравнению со средним показателем апреля – более чем в 42 раза.

Сравнение активности абонентов «Билайн» на стадионах с 17.00 до 23.00  (25 июня) в мессенджерах и соцсетях с аналогичным показателем во время матча сборной России в Санкт-Петербурге (19 июня) показало рост мобильного трафика в 1,6 раз. 

Если же рассматривать активность абонентов в этих городах в целом, по показателю сгенерированного трафика в мессенджерах и соцсетях в период с 17.00 до 23.00 в дни матчей, 25 и 19 июня соответственно, - Самара была активнее чем Санкт-Петербург в 11 раз. 

Прирост мобильного трафика при расчете на одного абонента «Билайн» во всех мессенджерах и соцсетях в Самаре в период с 17.00 до 23.00 составил 9,5 раз в сравнении с аналогичным периодом в апреле 2018 года.

 

Стадион «Самара Арена» меньше, но активнее

Несмотря на то, что стадион «Самара Арена» вмещает меньше зрителей (45 000) чем стадион в Санкт-Петербурге (более 64 000), абоненты «Билайн» приехавшие посмотреть матч в Самару активнее генерировали трафик, как в соцсетях так и в мессенджерах.

Показатель сгенерированного мобильного трафика в мессенджерах и соцсетях во время проведения матча на стадионе «Самара Арена» был выше в 2,8 раза чем аналогичный показатель в Санкт-Петербурге.

Динамика роста активности (объема сгенерированного трафика) абонентов «Билайн» в мессенджерах в пиковый период в Самаре (17:00) по сравнению с аналогичным периодом в Санкт-Петербурге (20:00) выглядела следующим образом:

1. Viber – 5,3 раза
2. Twitter – более чем в 4 раза
3. Skype – более чем в 3 раза
4. WhatsApp – 2,8 раз
5. Instagram  более чем в 2 раза  

 

Социальные сети показали также положительную динамику:

1. ВКонтакте – более чем в 5 раз
2. Одноклассники – 3 раза
3. Facebook – почти в 2 раза 

 

Всплеск мобильной активности абонентов «Билайн» в мессенджерах по сравнению с обычными днями

В целом турнир спровоцировал всплеск активности абонентов «Билайн» в период проведения матча сборной (25 июня). В сравнении с аналогичным периодом в апреле в Самаре прирост мобильного трафика по соцсетям и мессенджерам распределился следующим образом:

1. WhatsApp –16 раз
2. Twitter – 11 раз
3. Facebook – 6,8 раза
4. Вконтакте – 4,6 раза
5. Viber – 3,7 раза
6. Instagram – 2,5 раза  
7. Skype –1,3 раза 
8. Одноклассники – 1,3 раза 

 

Высокая активность дата-трафика в день матча продлилась пять часов

Анализ активности абонентов на стадионе «Самара Арена» во время матча между сборными России и Уругвая, 25 июня, показал заметный рост трафика. 

Активно делиться впечатлениями о предстоящем матче абоненты «Билайн» начали с 15.00. Самая высокая активность дата-трафика в день матча зафиксирована в период с 15.00 до 20.00. Пики голосовой активности абонентов пришлись на 19.00-20.00, когда матч уже закончился. 

Что касается фан-зоны самарского стадиона: рост трафика зафиксирован уже с 13.00 – активнее всего фанаты были в период с 17.00 до 20.00. По голосовому трафику самые высокие показатели отмечены между 17.00 и 18.00.

По сравнению с четвергом, 21 июня, дата-трафик на стадионе Самары во время матча 25 июня в пиковые часы активности абонентов вырос на 23%, голосовой на 25%. Суммарный рост общего трафика за день в сравнении с 21 июня вырос на 52%. Фан-зона показала себя еще более активными любителями футбола: по сравнению с 21 июня дата-трафик в пиковые часы во время игры Россия-Уругвай вырос на 39%, голосовой на 251%. 

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