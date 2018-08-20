Пресс-релизы: Комплекс спутникового мониторинга Лоретт покажут на форуме "Армия-2018"

20.08.2018, MForum.ru

На выставке Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2018» каждый желающий сможет ознакомиться с комплексом спутникового мониторинга X-диапазона «Лоретт» — новейшей российской разработкой, имеющей упрощенную конструкцию антенны, что делает весь комплекс более мобильным, универсальным и существенно более дешевым по сравнению с аналогами. Комплекс «Лоретт» будет представлен в павильоне А на стенде 1А1 форума «Армия-2018», который пройдет 21-26 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Московская область, г. Кубинка).

На деловой программе форума 21 августа в 15:00 о технологиях оперативного приема изображений Земли из космоса расскажет Ольга Гершензон, председатель совета директоров инженерной компании «Лоретт». А 24 августа в 11:00 Ольга Гершензон представит возможности междисциплинарной лаборатории «Земля из космоса» для организации проектной деятельности. Послушать и пообщаться с Ольгой можно будет в павильоне А (стенд МО РФ «Инновационный клуб»).

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теги: спутниковая связь спутниковый мониторинг

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