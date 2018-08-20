Пресс-релизы: Банк ЗЕНИТ внедрил инновационную АБС

MForum.ru
20.08.2018,
Банк ЗЕНИТ успешно завершил интеграцию информационного банковского комплекса ЦФТ-Банк в свою IТ-инфраструктуру. Установка новой IT-платформы — часть юридической и технологической консолидации кредитных организаций Банковской группы ЗЕНИТ.
Система ЦФТ-Банк переведена в режим промышленной эксплуатации, и ключевые бизнес-процессы в Банке ЗЕНИТ — бухгалтерский учет, отчетность, межбанковские и межфилиальные расчеты, выдача кредитов, открытие депозитов — реализуются в новой автоматизированной банковской системе (АБС).
Внедрение новой IT-платформы завершило очередной этап в построении единой функциональной IT-архитектуры для объединенного Банка ЗЕНИТ. Ранее систему ЦФТ-Банк начал использовать входящий в Группу Банк «Девон Кредит», а до конца 2019 года она станет единой для всех кредитных организаций Группы.
«Функционал системы ЦФТ-Банк полностью соответствует требованиям современной и активно растущей банковской группы — такой, как наша, — комментирует Илья Кучугин, директор блока информационных технологий Банка ЗЕНИТ. — Единое информационное ядро необходимо для унификации продуктовой линейки и сохранения высокого качества клиентского сервиса. После объединения дочерних банков Группы под одним брендом возрастет количество банковских операций, и благодаря переходу на новую IT-платформу все внутренние процессы останутся незаметными для клиентов».
«Внедрение новой технологической платформы в кредитной организации такого масштаба, как Банк ЗЕНИТ — глобальный IT-проект со множеством интеграционных задач, многоступенчатый и трудоемкий процесс, в который вовлекаются практически все сотрудники банка, — отмечает Председатель Правления ГК ЦФТ Андрей Висящев. — Рад констатировать, что задача выполнена успешно и в срок. Наш партнер получил современную, производительную, функциональную IТ-платформу, обладающую значительным потенциалом для развития, гибкую в части адаптации под новые требования бизнеса и законодательства. Надеюсь, это придаст дополнительную динамику развитию банка, позволит увеличить транзакционные объемы бизнеса, повысить операционную эффективность, сконцентрироваться на главном — предоставлении клиентам высококачественных продуктов и услуг».
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теги: банки банковские системы
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