Компоненты: Coilcraft представляет ферритовые изделия с высоким уровнем затухания в широком диапазоне частот

21.08.2018, MForum.ru

Компания Coilcraft представила широкий ассортимент ферритовых изделий с обмоткой из провода в стандартных упаковках с различными размерами - 0201 (0603) до 1812 (4532).

Изделия отличаются высоким затуханием и хорошими частотными характеристиками, что позволило уменьшить их размеры по-сравнению с традиционными ферритовыми бусинами. Изделия можно использовать как фильтры низких частот для устранения высокочастотных помех.

Семейство индуктивностей XEL50xx

Ферритовые изделия с проводной обмоткой выполнены с использованием провода с большим сечением, что позволяет пропускать через них сравнительно мощные токи. Изделия обеспечивает низкие показатели DCR (сопротивления индуктивности по постоянному току) - от 0.15 Ом, в то же время сохраняя высокий импеданс высокочастотному току в широком диапазоне частот - вплоть до гигагерцового диапазона. Малые размеры индуктивностей позволяют сэкономить место на печатной плате по-сравнению с использованием классических индуктивных фильтров для SMD-монтажа (бусин). Соответствуют требованиям RoHS, не содержат галогенов, температуры до 260 градусов Ц.

Подробное описание, .pdf

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