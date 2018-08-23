Пресс-релизы: Результаты программы приобретения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок ПАО "МегаФон"

MForum.ru
23.08.2018,
Москва, Российская Федерация (23 августа 2018 г.) - Публичное акционерное общество «МегаФон» (LSE: MFON), всероссийский оператор цифровых возможностей («МегаФон» или «Компания»), сообщает о том, что компания MegaFon Investments (Cyprus) Limited («компания MICL») сегодня объявила результаты программы приобретения с оплатой денежными средствами размещенных обыкновенных акций МегаФона, номинальной стоимостью 0,1 рублей каждая («Обыкновенные акции»), и глобальных депозитарных расписок по Положению S и Правилу 144А («ГДР»), каждая из которых удостоверяет права на одну Обыкновенную акцию («Программа приобретения»).
В соответствии с условиями Программы приобретения компания MICL предложила акционерам и владельцам ГДР Компании подавать заявки на продажу не более 128 950 036 Обыкновенных акций, включая ГДР, что составляет 20,8% общего количества размещенных Обыкновенных акций Компании, по цене 9,75 долларов США (или эквивалент в рублях) за одну Обыкновенную акцию и одну ГДР. Согласно объявлению компании MICL, на момент Окончания срока Программы приобретения количество Обыкновенных акций и ГДР, в отношении которых были получены заявки на продажу в рамках Программы приобретения, составило 57 031 834 (пятьдесят семь миллионов тридцать одна тысяча восемьсот тридцать четыре) Обыкновенных акций и 58 293 820 (пятьдесят восемь миллионов двести девяносто три тысячи восемьсот двадцать) ГДР. Общее количество Обыкновенных акций и ГДР, предложенных к продаже в рамках Программы приобретения, в совокупности составляет 18,6% общего количества размещенных Обыкновенных акций МегаФона по состоянию на 23 августа 2018 г. Компания MICL приняла к приобретению все надлежащим образом заявленные к продаже Обыкновенные акции и ГДР с учетом порядка расчетов, установленного в Меморандуме о Программе приобретения и сопутствующих документах.
В соответствии с условиями опубликованного компанией MICL Меморандума о Программе приобретения в срок с 23 августа 2018 г. по 29 августа 2018 г. включительно Владельцы ценных бумаг, подавшие заявку на продажу принадлежащих им Обыкновенных акций (включая российских доверительных управляющих, имеющих лицензию, или иностранных уполномоченных держателей, если применимо), или их надлежащим образом уполномоченные номинальные держатели (российские или иностранные), или иные представители должны лично явиться по адресу того офиса НРК, куда ими была представлена Заявка на продажу Обыкновенных акций, для подписания документов (включая договор купли-продажи), необходимых для передачи компании MICL права собственности на все Обыкновенные акции, указанные в поданной Владельцем ценных бумаг Заявке на продажу Обыкновенных акций.
В соответствии с условиями Меморандума и соответствующего договора купли-продажи Обыкновенных акций оплата приобретенных Обыкновенных акций будет осуществляться в российских рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на 23 августа 2018 г., день объявления результатов Программы приобретения, т.е. 67,6163 рубля за 1 доллар США, по цене приобретения 659,26 рублей (шестьсот пятьдесят девять рублей и двадцать шесть копеек) за одну Обыкновенную акцию. Оплата ГДР, предложенных к продаже в рамках Программы приобретения, будет осуществляться в порядке, указанном в Меморандуме.
В соответствии с решением Совета директоров, о котором было объявлено ранее: https://corp.megafon.com/investors/news/capital_market_releases/20180716-0900.html, МегаФон начнет процедуру делистинга ГДР на Лондонской Фондовой Бирже и опубликует соответствующие сообщения по данному вопросу, когда и насколько это будет целесообразно и необходимо в соответствии с требованиями Правил листинга FCA и применимым законодательством.
Ожидается, что расчеты в отношении ГДР и Обыкновенных акций, принятых к приобретению компанией MICL в соответствии с условиями Программы приобретения, завершатся 24 августа и 12 сентября 2018 г. (соответственно) или приблизительно в эти даты.
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