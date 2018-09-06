Пресс-релизы: Завершение программы приобретения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок ПАО "МегаФон"

06.09.2018, MForum.ru

Москва, Российская Федерация (6 сентября 2018 г.) - Публичное акционерное общество «МегаФон» (LSE: MFON), всероссийский оператор цифровых возможностей («МегаФон» или «Компания»), сообщает о том, что компания MegaFon Investments (Cyprus) Limited («компания MICL») сегодня объявила о завершении программы приобретения с оплатой денежными средствами не более 128 950 036 размещенных обыкновенных акций МегаФона, номинальной стоимостью 0,1 рублей каждая («Обыкновенные акции»), и глобальных депозитарных расписок по Положению S и Правилу 144А («ГДР»), каждая из которых удостоверяет права на одну Обыкновенную акцию, составляющих все выпущенные и размещенные Обыкновенные акции и ГДР, за исключением Обыкновенных акций и ГДР, принадлежащих компании MICL и некоторым основным акционерам, МегаФона по цене 9,75 доллара США за одну ГДР и эквивалент указанной суммы в рублях за одну Обыкновенную акцию («Программа приобретения»).

По итогам осуществления Программы приобретения компания MICL приобрела 57 023 684 Обыкновенных акций и 58 293 820 ГДР, что в совокупности составляет около 18,6% общего количества размещенных Обыкновенных акций МегаФона.

В результате, доля компании MICL в уставном капитале МегаФона увеличилась с 3,92% до 22,52%. Соответственно, доля Обыкновенных акций и ГДР Компании, принадлежащих акционерам Компании, кроме компании MICL, USM Holdings и Группы Газпромбанка, снизилась с 20,80% до 2,20% общего количества размещенных Обыкновенных акций МегаФона.

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теги: акции активы биржа

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