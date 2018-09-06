Пресс-релизы: Завершение программы приобретения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок ПАО "МегаФон"

MForum.ru
06.09.2018,
Москва, Российская Федерация (6 сентября 2018 г.) - Публичное акционерное общество «МегаФон» (LSE: MFON), всероссийский оператор цифровых возможностей («МегаФон» или «Компания»), сообщает о том, что компания MegaFon Investments (Cyprus) Limited («компания MICL») сегодня объявила о завершении программы приобретения с оплатой денежными средствами не более 128 950 036 размещенных обыкновенных акций МегаФона, номинальной стоимостью 0,1 рублей каждая («Обыкновенные акции»), и глобальных депозитарных расписок по Положению S и Правилу 144А («ГДР»), каждая из которых удостоверяет права на одну Обыкновенную акцию, составляющих все выпущенные и размещенные Обыкновенные акции и ГДР, за исключением Обыкновенных акций и ГДР, принадлежащих компании MICL и некоторым основным акционерам, МегаФона по цене 9,75 доллара США за одну ГДР и эквивалент указанной суммы в рублях за одну Обыкновенную акцию («Программа приобретения»).
По итогам осуществления Программы приобретения компания MICL приобрела 57 023 684 Обыкновенных акций и 58 293 820 ГДР, что в совокупности составляет около 18,6% общего количества размещенных Обыкновенных акций МегаФона.
В результате, доля компании MICL в уставном капитале МегаФона увеличилась с 3,92% до 22,52%. Соответственно, доля Обыкновенных акций и ГДР Компании, принадлежащих акционерам Компании, кроме компании MICL, USM Holdings и Группы Газпромбанка, снизилась с 20,80% до 2,20% общего количества размещенных Обыкновенных акций МегаФона.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому
теги: акции активы биржа
+ +
Публикации по теме:
06.09. [Краткие новости] Пресс-релизы: Новый «Билайн ТВ» теперь доступен для iOS / MForum.ru
05.09. [Краткие новости] Пресс-релизы: Универсальный RFID-идентификатор для сервисов Умного города разработан ISBC / MForum.ru
05.09. [Краткие новости] Пресс-релизы: Клиенты Tele2 остаются на связи даже при нулевом балансе / MForum.ru
05.09. [Краткие новости] Пресс-релизы: Билайн изучил летнюю активность абонентов в соцсетях и мессенджерах / MForum.ru
04.09. [Краткие новости] Пресс-релизы: Микрон приглашает на форум "Импортзамещение" / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Смарт-браслет Honor Band 4 с цветным дисплеем оценен в $30 / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Honor 8X и 8X Max / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: vivo V11 снабдили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Nubia Z18 представлен официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: LG Q Stylus+ получил стилус и защиту от влаги IP68 / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Elari KidPhone 3G – детские смарт-часы с 3G, трекингом и Алисой / MForum.ru
04.09. [Новинки] IFA 2018: Игровой смартфон Nubia Red Magic 2 получит Snapdragon 845 / MForum.ru
04.09. [Новинки] Слухи: LG Q9 готовится к релизу / MForum.ru
03.09. [Новинки] IFA 2018: Sharp Aquos D10 - Sharp Aquos S3 для европейского рынка / MForum.ru
02.09. [Новинки] IFA 2018: Представлены Motorola One и One Power с Android One на борту / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: HTC U12 Life – середнячок со сдвоенной камерой / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: Официально представлен BlackBerry KEY2 LE / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: Официально представлен Sony Xperia XZ3 / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: AGM X3 – самый прочный смартфон со Snapdragon 845 / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Yota 3+ / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: LG G7 One и G7 Fit – почти флагманы, но дешевле / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Realme 2 получил 6,2-дюймовый HD-дисплей и Snapdragon 450 / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный BQ Aquaris C получил экран 18:9 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo R17 Pro с тройной камерой / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu 16th приходит в Россию / MForum.ru