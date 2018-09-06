Пресс-релизы: «МегаФон» объявляет о подаче заявки на делистинг своих ГДР с Лондонской фондовой биржи

MForum.ru
06.09.2018,
Москва, Российская Федерация (06 сентября 2018 года) – ПАО «МегаФон» (LSE: MFON; "Компания") объявляет о подаче заявки в Управление Великобритании по листингу и Лондонскую фондовую биржу («ЛФБ») на аннулирование листинга и допуска к торгам его Глобальных депозитарных расписок («ГДР») по Положению S и Правилу 144A (CUSIP: 58517T209 и 58517T100, соответственно, ISIN: US58517T2096 и US58517T1007, соответственно, SEDOL: B8PQQ77 и B832YZ1, соответственно), каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию Компании (каждая, «Акция»).
Как сообщалось ранее: corp.megafon.ru, делистинг был одобрен Советом директоров на заседании 15 июля 2018 года, на котором было определено, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей Компании. Ожидается, что делистинг будет завершен 05 октября 2018 года.
В результате, доля компании MICL в уставном капитале МегаФона увеличилась с 3,92% до 22,52%. Соответственно, доля Обыкновенных акций и ГДР Компании, принадлежащих акционерам Компании, кроме компании MICL, USM Holdings и Группы Газпромбанка, снизилась с 20,80% до 2,20% общего количества размещенных Обыкновенных акций МегаФона.
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теги: акции активы биржа
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