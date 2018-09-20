Пресс-релизы: Новикомбанк готов предоставить Ростелекому банковские гарантии

20.09.2018, MForum.ru

Новикомбанк вошел в число финансовых организаций, с которыми сотрудничает крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений ПАО Ростелеком. Это следует из документов, размещенных на сайте компании.

Предполагается, что в случае необходимости подрядчики и контрагенты Ростелекома смогут получить банковскую гарантию Новикомбанка для обеспечения своих заявок на закупки или исполнения заключенных договоров с Ростелеком.

ПАО «Ростелеком» занимает ведущее положение на российском рынке услуг широкополосного доступа в интернет и платного телевидения. Компания является лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Справка: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - входит в 30 крупнейших банков России. Предоставляет весь спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование российских промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило Новикомбанку рейтинг В1, прогноз позитивный.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

теги: Ростелеком банки

+ +