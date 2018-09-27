Анонсы: Qin AI Phone — AI-фичефон от Xiaomi за 369 юаней

MForum.ru
27.09.2018,
В начале прошлого месяца компания Xiaomi на краудфандинговой платформе выступила с идеей создать кнопочный телефон с поддержкой современных функций и AI. Интерес к продукту выразили более 60 тысяч человек, он стал реальностью и появивился в продаже.
Для участников кампании цена устройства составила всего 199 юаней ($29), а все остальные могут купить новинку за 369 юаней ($54). Изначально выпуск Qin AI Phone (AI Feature Phone) планировался в сером и белом цветах, но новинка получила красный и желтый варианты. В активе Qin AI Phone присутствуют 2,8-дюймовый IPS-дисплей разрешением 240х320 точек с защитным стеклом Gorilla Glass и олеофобным покрытием, поддержка 4G, двух SIM-карт, Wi-Fi, инфракрасный порт для управления бытовой техникой, стереодинамики, слот для карт microSD объемом до 32 Гб, а также аккумулятор емкостью 1480 мАч с подключением зарядного устройства через USB Type C. Ключевая фишка Qin AI Phone — мощная система на базе искусственного интеллекта с голосовым управлением. С ее помощью можно совершать звонки, узнавать прогноз погоды, управлять плеером, а также пользоваться переводчиком с 17 языков.
© Антон Печеровый,
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