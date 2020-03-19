Анонсы: Новая Nokia 5310 появится в России

19.03.2020, MForum.ru

Компания HMD Global официально анонсировала обновленный фичефон Nokia 5310 и объявила о его доступности на российском рынке. Новинка представляет собой римейк известного музыкального телефона.

В активе нового Nokia 5310 присутствуют стереодинамики, боковые кнопки управления плеером, чипсет MT6260A, 8 Мб ОЗУ, 16 Мб встроенной памяти, 2,4-дюймовый QVGA-дисплей, VGA-камера и аккумулятор емкостью 1200 мАч, обеспечивающий до месяца в режиме ожидания. ОС – Series 30+. Европейская цена – 39 евро, данные российского релиза пока не раскрываются.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Nokia

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