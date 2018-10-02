Пресс-релизы: Клавиатура SwiftKey для Android получила интеграцию с Microsoft Translator

MForum.ru

Пресс-релизы: Клавиатура SwiftKey для Android получила интеграцию с Microsoft Translator

02.10.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Теперь пользователи могут в режиме реального времени переводить набираемый текст на более чем 60 языков мира с помощью технологий искусственного интеллекта.

Москва, 2 октября 2018 г. – Microsoft объявила, что сервис Microsoft Translator, использующий искусственный интеллект (ИИ) для перевода текста более чем на 60 языков, теперь интегрирован с клавиатурой SwiftKey для Android. Подробнее с новым функционалом SwiftKey можно ознакомиться в этом видео.

SwiftKey это интеллектуальная клавиатура, которая повышает точность и скорость набора текста за счет использования нейронных сетей. Благодаря интеграции с Microsoft Translator, теперь пользователи смогут переводить как входящие, так и исходящие сообщения в режиме реального времени. С помощью ИИ SwiftKey запоминает предпочтения пользователя, автоматически выбирая нужный язык для перевода, тем самым избавляя от необходимости каждый раз настраивать его вручную.

Пользователям SwiftKey, которые также скачали приложение Microsoft Translator на свое устройство, все эти функции будут доступны офлайн. Это позволит, к примеру, переводить деловые письма в командировках без необходимости подключаться к сети.

Microsoft Translator – один из сервисов пакета Azure Cognitive Services, представляющего собой набор алгоритмов искусственного интеллекта. Программный интерфейс Microsoft Translator Text API доступен для встраивания в приложения, сайты и решения, которым требуется мультиязыковая поддержка.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

теги: Microsoft Android искусственный интеллект перевод нейросети нейронные сети ИТ айти

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

16.08. [Краткие новости] Пресс-релизы : Оператор дронов победил в первом наборе акселератора МТS Startup Hub / MForum.ru

15.08. Пресс-релизы : Mercedes-Benz обучает сотрудников с помощью Microsoft HoloLens / MForum.ru

13.08. [Краткие новости] Пресс-релизы : Участники хакатона предложат решения для контакт-центра Tele2 / MForum.ru

13.08. [Краткие новости] Пресс-релизы : МТС первой запустила сервисы на платформе Microsoft Azure Stack из своих дата-центров в России / MForum.ru

03.12. [Новости компаний] Активы: Nortel. Новости ноября / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 13:41 ABloud Тема: Кто где в 5G. Обновляемая публикация (31.12.2018)
Samsung Electronics Americs и Samsung Austin Semiconductor (SAS) работают с AT&T с тем, чтобы создать в США производственную зону, опирающееся на технологии 5G. Подразделения Samsung обеспечат ...
Сегодня 13:25 ABloud Тема: Massive MIMO (19.01.2017)
Хотя мир озабочен темой запусков сетей 5G, развитие технологий сетей 4G/LTE также не стоит на месте. В частности, Samsung Electronics в сентябре похвастался, что решение mMIMO 64T64R внедрено на ...
Вчера 15:56 loginvag Тема: Sony Xperia Z2
к великому сожалению не каждый владеет прямыми руками и аккуратными пальцами, и конечно же железными нервами при работе с мелкими деталями. Но тебе непременно респектос и дальнейшего развития
29.09.2018 21:49 Dakonik Тема: Слухи: Honor 8C будет представлен 11 октября (26.09.2018)
Насколько я понял, примерно в этот период выходит еще более крутой тяжеловес - OnePlus 6T. Если 6-й смог нереально удивить и покорить фотографими, видео и скоростями, то боюсь и представить чего ...
27.09.2018 18:32 tar-zayats Тема: Смартфон для работы в интернете
Я все-таки планшетом пользуюсь, удобнее

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru

03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru

02.10. [Новинки] Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru

02.10. [Новинки] Слухи: Тизер Lenovo Z5 Pro показал 4 камеры на задней панели / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально / MForum.ru

01.10. [Новинки] Слухи: Oppo K1 со Snapdragon 660 замечен в Geekbench / MForum.ru

28.09. [Новинки] Анонсы: Realme C1 дебютирует со Snapdragon 450, емкой батареей и ценой до $100 / MForum.ru

27.09. [Новинки]  Анонсы: Qin AI Phone — AI-фичефон от Xiaomi за 369 юаней / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Vkworld K1 с тройной тыловой камерой оценен в $159,99 / MForum.ru

26.09. [Новинки] Слухи: Honor 8C будет представлен 11 октября / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Huawei начала прием предзаказов на Mate 20 lite / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V11 со встроенным в экран сканером отпечатка пальца приходит в Россию / MForum.ru

24.09. [Новинки] Слухи: Huawei Y9 (2019) замечен в TENAA / MForum.ru

21.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ3 пришел в Россию / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 Youth Edition – середнячок для молодежи / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu V8 – недорогой смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu X8 – еще один смартфон со Snapdragon 710 и узкими рамками / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu 16X со Snapdragon 710 представлен официально / MForum.ru

19.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4+ и Galaxy J6+ пополнили J-серию / MForum.ru

19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Homtom C1 с Android Go на борту / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: