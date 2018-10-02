Пресс-релизы: Клавиатура SwiftKey для Android получила интеграцию с Microsoft Translator

02.10.2018, MForum.ru

Теперь пользователи могут в режиме реального времени переводить набираемый текст на более чем 60 языков мира с помощью технологий искусственного интеллекта.

Москва, 2 октября 2018 г. – Microsoft объявила, что сервис Microsoft Translator, использующий искусственный интеллект (ИИ) для перевода текста более чем на 60 языков, теперь интегрирован с клавиатурой SwiftKey для Android. Подробнее с новым функционалом SwiftKey можно ознакомиться в этом видео.

SwiftKey это интеллектуальная клавиатура, которая повышает точность и скорость набора текста за счет использования нейронных сетей. Благодаря интеграции с Microsoft Translator, теперь пользователи смогут переводить как входящие, так и исходящие сообщения в режиме реального времени. С помощью ИИ SwiftKey запоминает предпочтения пользователя, автоматически выбирая нужный язык для перевода, тем самым избавляя от необходимости каждый раз настраивать его вручную.

Пользователям SwiftKey, которые также скачали приложение Microsoft Translator на свое устройство, все эти функции будут доступны офлайн. Это позволит, к примеру, переводить деловые письма в командировках без необходимости подключаться к сети.

Microsoft Translator – один из сервисов пакета Azure Cognitive Services, представляющего собой набор алгоритмов искусственного интеллекта. Программный интерфейс Microsoft Translator Text API доступен для встраивания в приложения, сайты и решения, которым требуется мультиязыковая поддержка.

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