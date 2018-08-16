Пресс-релизы : Оператор дронов победил в первом наборе акселератора МТS Startup Hub

MForum.ru
16.08.2018,
16 августа 2018 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, провел первый Demo Day в рамках программы MTS StartUp Hub для технологических стартапов, победителем которой стала компания Sarex.
Победа в акселерационной программе дает возможность провести оплачиваемый пилотный проект с компанией МТС. В рамках Demo Day участники выступили с презентациями, которые оценивались по четырём основным критериям: ценностное предложение, проработка подготовки к пилоту, план масштабирования и взаимодействие с командой заказчика. В результате выступления, команда Sarex набрала больше всего баллов от экспертов и жюри.
Компания Sarex занимается разработкой инновационного программного продукта для цифровизации строительной и телеком отраслей на базе технологий аэромониторинга, 3D-сканирования и машинного обучения. C платформой Sarex сотрудничает более тысячи операторов беспилотных летательных аппаратов из 50 городов СНГ, что позволяет оперативно проводить аэромониторинг на всей территории РФ. МТС намерена протестировать технологии компании в рамках работ по улучшению качества связи и поиска оптимальных локаций для строительства новых базовых станций.
«Акселератор МТС дал нам не только доступ к огромному количеству разнообразных образовательных мероприятий - лекции, воркшопы, мастер-классы, — говорит директор по продукту Sarex Богдан Бохонов. — Самое важное – возможность общения с потенциальным клиентом напрямую, что позволило нам получать мгновенную обратную связь, важные инсайды и создать действительно нужный продукт».
«МТС проделала большую работу не только со стартапами, но и внутри компании. Мы внедрили новые процессы в закупку и в юридическое сопровождение, мы также ускорили ряд ключевых бизнес-процессов. Все эти шаги позволяют воспринимать МТС как цифровую компанию, которая способна работать на рынке открытых инноваций, что и было отмечено участниками программы. МТS StartUp Hub - не классический акселератор, мы нацелены на полное внедрение прорывных технологий в экосистему МТС», — отметил руководитель MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.
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