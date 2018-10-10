Пресс-релизы: Компания HeadPoint на 38-й международной выставке GITEX 2018: решения в области промышленного интернета вещей на базе IIoT-платформы InOne.

MForum.ru

Пресс-релизы: Компания HeadPoint на 38-й международной выставке GITEX 2018: решения в области промышленного интернета вещей на базе IIoT-платформы InOne.

10.10.2018, MForum.ru

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14-18 октября компания HeadPoint примет участие в 38-й международной выставке информационных технологий GITEX 2018 в Dubai World Trade Centre, Дубай, ОАЭ. Эксперты компании расскажут о перспективах, которые открываются с развитием технологий интернета вещей для повышения безопасности и эффективности производства и о применении этих технологий в области контроля, мониторинга и ситуационного анализа для коммерческих и государственных заказчиков. Будут представлены возможности и конкретные примеры реализации решений для города и промышленности на базе интеграционной IIoT-платформы InOne, разработанной компанией HeadPoint.

InOne - IIoT-платформа ситуационного мониторинга и инцидентного реагирования, разработанная компанией HeadPoint. Системы, построенные на базе InOne, предоставляют в «едином окне» доступ к информации о событиях и ситуациях, которые нужно контролировать в городской среде или на производстве. Обработанные IIoT-платформой данные поступают от датчиков или видеокамер в личный кабинет пользователя с интуитивно понятным «интеллектуальным» интерфейсом, позволяющим видеть только то, что сейчас наиболее важно и требует участия пользователя, без лишней информации. Типовые события могут обрабатываться автоматически, а в случае выявления инцидентов и требующих внимания событий, предоставляются детальные инструкции для действий, делая работу пользователя максимально эффективной. Таким образом, существенно повышается оперативность реагирования на инциденты, обеспечивается возможность проактивных действий по предотвращению нештатных ситуаций.

Модульная архитектура и современные технологии программирования, заложенные в основу IIoT- платформы InOne, позволяют оперативно создавать решения под конкретные потребности заказчика.

Дмитрий Евдокимов, генеральный директор компании HeadPoint: «На основе платформы InOne мы можем предложить заказчикам построение центров мониторинга любого масштаба и специализации. Платформа InOne обеспечивает сбор и «нормализацию» такой информации, ее анализ, а затем производит обработку данных на основе заложенных в систему сценариев реагирования на нештатные ситуции: формирование необходимых оповещений, предоставление инструкций, отслеживание хода выполнения работ по устранению инцидентов. Среди внедренных решений HeadPoint - интеграция существующих систем видеонаблюдения в единый комплекс в Москве, Казани, Краснодаре и других городских проектах. Решения обеспечивают постоянный мониторинг и анализ ситуации в городе, а также реализует поддержку сценариев оперативного реагирования на нештатные ситуации. Платформа InOne успешно применяется и в таких секторах как нефтегазовая промышленность, строительство, ритейл, здравоохранение, банки. Возможности ИТ-решений HeadPoint оценены госаппаратом России, госкорпорациями и восстребованы зарубежом».

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теги: IIoT платформы айти

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