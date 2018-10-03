Микроэлектроника: Мировые продажи полупроводников в августе превысили $40 млрд

03.10.2018, MForum.ru

Мировые продажи достигли $40.16 млрд (+14.9% год к году), основной рост обеспечили США и Китай. В Китае годовой рост продаж составил 27.3% гг, продажи в Северной и Южной Америке выросли на 15%, в Европе - на 9.5%, в Японии - на 8.4%. Такие данные предоставила Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). Также отмечается, что Китай развивает свое производство полупроводников с идеей снизить импортзависимость. Источник: elitetrader.ru.

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