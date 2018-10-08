Пресс-релизы: Билайн защитит бизнес от киберугроз

MForum.ru
08.10.2018,
9 октября 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) поможет своим корпоративным клиентам защитить девайсы от киберугроз: теперь вместе с другими услугами они смогут подключить ежемесячную подписку на защитные решения для ПК, серверов и мобильных устройств от «Лаборатории Касперского» – одного из лидеров рынка информационной безопасности. Это даст клиентам возможность не только получать все необходимые им услуги из «одного окна», но и более гибко подходить к защите своей инфраструктуры.
Киберугрозы остаются одним из важных и часто недооцененных бизнесом факторов риска. Согласно исследованию Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), в 2017 году почти половина российских компаний сталкивались с теми или иными киберугрозами, и каждая пятая компания несла в результате финансовые потери. Всего в 2017 году российский бизнес потерял из-за киберугроз 115 млрд руб., это почти 300 000 руб. в среднем на каждую компанию.
«Запуск услуги – еще один шаг в реализации «Билайн» Бизнес стратегии «одного окна», цель которой – максимально упростить жизнь своим клиентам, которые смогут получать все необходимые цифровые услуги через «Билайн». Подключение услуги Kaspersky Security не только сэкономит время и силы наших клиентов, но даст им необходимую гибкость, – замечает Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом». – Вместо покупки годовой лицензии на большое количество устройств, компания сможет платить ежемесячную сумму, подключая новые или отключая ненужные лицензии по мере надобности».
«Современный бизнес становится всё более цифровым, поэтому сегодня компании любого масштаба должны уделять пристальное внимание вопросам информационной безопасности. Даже один киберинцидент несёт в себе реальную угрозу нарушения критически важных процессов, он может привести в утечке конфиденциальных данных и другим негативным последствиям. Я уверен, наше сотрудничество с компанией «Билайн» сделает защиту каждого сервера, ПК и мобильного устройства в корпоративной сети ещё более доступной для многих российских организаций, а также привлечёт дополнительный интерес к проблеме кибербезопасности бизнеса», – подчеркнул Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.
Компании малого бизнеса, использующие до 25 устройств, смогут защитить свои компьютеры, файловые серверы, планшеты и смартфоны с помощью Kaspersky Small Office Security (защита одного устройства обойдется в 90 руб. в месяц), а более крупные компании смогут воспользоваться услугами Kaspersky Endpoint Security (115 руб. в месяц). Решения позволяют централизованно управлять защитой устройств и обеспечивают безопасность конфиденциальных данных. Они предназначены как для компьютеров , так и для мобильных устройств и серверов.
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теги: B2B Билайн ВымпелКом кибербезопасность киберугрозы
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