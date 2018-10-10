Пресс-релизы: Новый флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro поступает в продажу в России

10.10.2018, MForum.ru

Москва, 9 октября 2018 года. — Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices, одного из крупнейших в мире производителей мобильной электроники, объявляет о старте предзаказа на флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro. Устройство было представлено на выставке IFA-2018 в Берлине. C 9 октября модель будет доступна для предзаказа на официальном сайте shop.myzte.ru, а с 22 октября 2018 года поступит в продажу в Связном, Евросети, Мегафоне и в региональной рознице. Новинка отличается уникальной технологией обработки видео, которая выводит мультимедийные развлечения на принципиально новый уровень. Необычайная плавность картинки, впечатляющая цветовая гамма и самые широкие возможности для мобильной съемки — это лишь малая часть особенностей нового флагмана.

Графика, которая не оставит равнодушными

Инженеры ZTE снабдили Axon 9 Pro технологией графической оптимизации Axon Vision™. Пользователь будет приятно удивлен качеством изображения и плавностью воспроизведения видео без шумов, размытия и ореола вокруг объектов. Отдельный процессор обработки изображений с технологией MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation; оценка движения, компенсация движения) обеспечивает более плавное и четкое воспроизведение видео, увеличивая источник контента с 24 до 60 кадров в секунду.

Экран устройства способен отображать цветовую палитру, которая выходит за рамки распознавания человеческим глазом, автоматически настраивая оттенки для оптимального отображения. Наконец, ZTE Axon 9 Pro поддерживает воспроизведение видео в формате HDR 10, что до этого момента было характерной особенностью телевизоров hi-end класса, но не смартфонов.

Функциональная элегантность

Несмотря на мощную начинку, аппарат получился тонким и изящным (толщина корпуса составляет менее 8 мм). Передняя панель покрыта закаленным стеклом 2.5D, задняя — 3D. Смартфон не только стильно выглядит, но также надежно защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, а твердость заднего стекла имеет показатель 7H.

Почти всю поверхность фронтальной части занимает большой 6,21-дюймовый AMOLED-экран, поддерживающий разрешение Full HD+ (2248 x 1080 точек). У этого аппарата оптимальное соотношение площади дисплея к корпусу, а также удобный для игр и просмотра видео формат 18,7:9.

«Умная» камера, снимки профессионального уровня

Основная камера ZTE Axon 9 Pro оборудована сразу двумя объективами: широкоугольным (130°) с разрешением 20 МП и 12-мегапиксельным сенсором IMX363. Среди особенностей второго можно отметить апертуру F/1.75, технологию оптической стабилизации изображения, автофокус с двумя фотодиодами и минимальный (1,4 мкм) размер пикселя на снимках. Поддержка технологий искусственного интеллекта открывают широкие возможности для создания фото и видео: камера умеет распознавать лица и движение, компоновать портреты, фокусироваться на сложных объектах, применять режимы бьютификации и многое другое. Благодаря тандему из двух объективов пользователь может менять точку фокуса на уже готовом снимке, а также создавать потрясающие широкоугольные фотографии и панорамы — как горизонтальные, так и вертикальные. Также камера поддерживает запись видео в формате 4К.

Фронтальную 20-мегапиксельную камеру оценят поклонники селфи. Смартфон поддерживает режимы имитации студийного освещения, что позволяет создавать фото профессионального качества. А последними штрихами к идеальному селфи станут эффект Боке для мягкого размытия фона и множество режимов бьютификации.

Концертный звук

ZTE Axon 9 Pro оборудован двумя фронтальными стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos ® , двойным аудиочипом и интеллектуальным усилителем мощности для точного и чистого звучания даже на высоких уровнях громкости. ZTE доказывает, что качественный Hi-Fi звук может «поместиться» и в таком маленьком аппарате. К тому же новинка поддерживает не только воспроизведение, но и запись объемного аудио.

Производительность на высоте

В основе нового флагмана лежит мощный 8-ядерный процессор Qualcomm ® Snapdragon™ 845 с поддержкой технологий искусственного интеллекта, которые используются для оптимизации работы системы. Они позволяют настроить приложения таким образом, чтобы не тратить ресурсы на малоиспользуемые программы и фоновые процессы. Смартфон буквально изучает поведение пользователя и оптимизирует производительность под его нужды.

Полная зарядка за час

Отличные показатели автономности достигаются за счет аккумулятора емкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge™ 4+. Чтобы зарядить его целиком и обеспечить полноценную работу в течение дня, достаточно всего одного часа у розетки. Для удобства поддерживается и беспроводной протокол зарядки Qi.

В дополнение к смартфону Axon 9 Pro пользователь может приобрести компактное беспроводное зарядное устройство ZTE толщиной всего 10 мм. Его удобно носить с собой и пользоваться дома, в офисе, машине или номере отеля. Помимо привлекательного современного дизайна, аксессуар обеспечивает защиту смартфона от основных угроз (перепадов напряжения, короткого замыкания и т.п.). А заряжать аппарат можно даже через чехол без ущерба для скорости.

Расширенная гарантия и цена

Покупатели ZTE Axon 9 Pro получат доступ к особому уровню гарантийного обслуживания Axon VIP Service. Помимо стандартных 12 месяцев гарантии, оно включает в себя:

1 год дополнительного сервиса с бесплатным ремонтом поломки, возникшей по вине производителя,

одну бесплатную замену разбитого дисплея в течение 6 месяцев с момента приобретения,

один бесплатный ремонт аппарата после попадания жидкости в течение 2 лет с момента приобретения,

бесплатную курьерскую доставку до сервисного центра и обратно в течение 2 лет после покупки (количество обращений не ограничено).

С 9 октября новинка будет доступна для предзаказа в официальном интернет- магазине ZTE. С 22 октября 2018 года смартфон поступит в продажу в Связном, Евросети, Мегафоне и в региональной рознице. Рекомендованная розничная стоимость – 46990 рублей.

Технические характеристики ZTE Axon 9 Pro

Процессор: Qualcomm ® Snapdragon™ 845, 8 ядер (4х2,8 ГГц + 4х1,7 ГГц).

Дисплей: 6.21" Full HD+ (2248 x 1080), 18,7:9 AMOLED, 2.5D. Поддержка технологии оптимизации изображения Axon Vision.

Задняя панель: 3D закаленное стекло.

Размер: 156,5 x 74,5 x 7,9 мм.

Аккумулятор: 4 000 мAч, беспроводная зарядка, поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4+.

Основная камера: Двойная камера 12 МП (1,4 мкм, апертура F/1.75, оптическая стабилизация изображения) и 20 МП (широкоугольный объектив 130°). Автофокус с двумя фотодиодами (2 PD), вспышка.

Фронтальная камера: 20 МП, режим распознавания лица.

Звук: Dolby Atmos ® , стереодинамики, лучшее качество Hi-Fi / аудио, запись объемного звука с тремя микрофонами.

Объем оперативной памяти: 6 ГБ.

Объем встроенной памяти: 64 ГБ.

Операционная система: Android™ 8.1 Oreo

Датчики: RGB-сенсор, сканер отпечатка пальца на задней панели, Датчик приближения, датчик освещения, датчик холла, компас, акселерометр, гироскоп.

Подключения: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac с частотой 2,4/5 ГГц, 4x4 MIMO, VoLTE, NFC, USB Type-C, OTG, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, поддержка карты MicroSD до 2Тб.

Специальные функции: защита от влаги и пыли IP68, распознавание лица, 3 микрофона, Hi-Fi аудио, Dolby Atmos.

Изображения доступны в Фотобанке.

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теги: новинки розница ZTE

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