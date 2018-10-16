Пресс-релизы: Ростех начал серийное производство самых мощных серверов «Эльбрус»

MForum.ru
16.10.2018,
16 октября 2018 года. Пресс-релиз. Концерн «Автоматика», входящий в Госкорпорацию Ростех, начал серийное производство отечественных высокопроизводительных серверов «Эльбрус-804». Устройства предназначены для построения вычислительных кластеров, работы с приложениями и базами данных. Потребителями новой техники станут госведомства и стратегические отрасли промышленности, где особенно актуальны вопросы защиты информации.
Новейший сервер с пиковой вычислительной мощностью 920 гигафлопс создан российскими разработчиками и серийно производится в России Институтом электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И.С. Брука. В его основе – четыре 8-ядерных процессора «Эльбрус-8С» российской разработки и отечественная сертифицированная операционная система «Эльбрус», что гарантирует отсутствие скрытых «закладок» для кражи данных и несанкционированного вмешательства в работу оборудования.
Отличительной особенностью устройства является встроенная в процессоры «Эльбрус» технология безопасных вычислений, не имеющая аналогов. Она исключает некорректные обращения программ к данным в памяти, которые могут приводить к их повреждению и открывать возможности для хакерских атак в системах других производителей.
«Это первый полностью российский программно-аппаратный комплекс такого уровня производительности. Он конкурентоспособен по своим характеристикам, его абсолютным преимуществом является высокий уровень доверенности и защищенности. Вычислительная мощность сервера позволяет строить на платформе «Эльбрус» крупные государственные вычислительные системы, а применение технологии безопасных вычислений обеспечит их устойчивость к кибератакам и высокую степень надежности», - комментирует директор по внешним коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.
Потенциальными потребителями серверов «Эльбрус-804» являются органы государственной, региональной и муниципальной власти, стратегические отрасли промышленности, в том числе предприятия энергетики, ЖКХ, авиационного и железнодорожного транспорта, банковского сектора и другие отрасли, где предъявляются особые требования к защите ИТ-систем.
Сервер «Эльбрус-804» является наиболее высокопроизводительным сервером на базе российских микропроцессоров «Эльбрус». Предельная вычислительная мощность сервера составляет 460 гигафлопс двойной точности и 920 гигафлопс одинарной точности. Устройство поддерживает установку до 256 ГБ оперативной памяти, весь объем которой доступен каждому из 32 вычислительных ядер. В сервер встроены отечественные контроллеры дисков SATA 3.0 и Gigabit Ethernet.
Основной операционной системой сервера является ОС «Эльбрус» – российский дистрибутив Linux, разработанный АО «МЦСТ». Для сервера ведется также разработка собственных операционных систем компаниями «Базальт», «Русбитех», «СВД Встраиваемые Системы».
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теги: сделано в России отечественное производство Эльбрус-804 Эльбрус-8С
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