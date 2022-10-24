Связь в горах: МегаФон установил базовую станцию на высоте 3890 м над уровнем моря

MForum.ru

Связь в горах: МегаФон установил базовую станцию на высоте 3890 м над уровнем моря

24.10.2022, MForum.ru

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МегаФон сообщает об установке базовой станции на высоте 3890 м над уровнем моря. В зоне ее покрытия возможны голосовая связь и мобильный интернет со скоростью до 75 Мбит/с.

Эльбрус - популярное место отдыха, объем турпотока за год вырос в 1.5 раза. В 2022 году основной поток туристов был из Московского региона (около 35%), Санкт-Петербурга и области (14%) и из Ставропольского края (4.7%).

По заявлению МегаФон, новая база - самый высокогорный телеком-объект в Восточной Европе.

После запуска новой BS, покрытие сети МегаФон появилось на нескольких горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 м. Здесь расположены мини-гостиницы, где альпинисты проходят акклиматизацию перед штурмом вершины.

Из-за тяжелых условий эксплуатации базовую станцию МегаФон разместили в металлическом термобоксе и оснастили климатическим оборудованием и автоматической системой управления, которая обеспечивает отказоустойчивость инфраструктуры.

«Северный Кавказ — популярное туристическое направление, поэтому мы уделяем большое внимание развитию сети в регионе. Например, в этом году запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике “Сарыкум”, которые находятся в Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии и во многих других популярных местах. Мобильная связь на Эльбрусе сделает туристический маршрут более безопасным, она необходима не только отдыхающим, но и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

пресс-релиз МегаФон

Ранее самой высокогорной считалась базовая станция МТС, установленная на отметке 3888 м в Кабардино-Балкарии, неподалеку от станции кресельной дороги Гара-Баши, запущенная в декабре 2018 года. Больше информации о высокогорных установках базовых станций можно найти здесь.

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теги: телеком МегаФон связь в горах самые рекордные установки базовых станций высокогорные

© Алексей Бойко, MForum.ru

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