Развитие сетей: ВымпелКом задействовал в Кабардино-Балкарии диапазон 2100 МГц

25.10.2022, MForum.ru

В рамках модернизации сети в Кабардино-Балкарии, билайн провел так называемый рефарминг - перераспределение частот. Диапазон 2100 МГц исходно использовался только сетью 3G, но теперь переиспользован для сети LTE. По данным оператора, это позволило поднять скорость мобильного интернета, доступную пользователям, на 22%.

Директор Нальчикского отделения билайн Сергей Тобоев:

«Мы ускорили мобильный интернет благодаря модернизации оборудования на всей территории республики, в том числе в горном кластере, на поляне Азау. Например, средняя скорость интернет-доступа в селе Урвань, где проживает около 6 тысяч жителей, сейчас достигает 70 Мбит/с.

Кроме этого, мы построили новые базовые станции в Нальчике, Майском, Нарткале, Зюково, Прохладном, Прималкинском. В результате сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, с начала года выросла почти на 60%. До конца года продолжатся работы по увеличению емкости сети, чтобы жители республики пользовались всеми онлайн сервисами в комфортном режиме».

ВымпелКом активно работает в зоне Приэльбрусья - обеспечивает голосовой связью и мобильным интернетом туристические зоны и горнолыжные спуски Приэльбрусья, включая высокогорные станции канатной дороги - "Мир" и "Старый Кругозор". На фото - базовая станция билайн на станции "Мир" (3500 м над уровнем моря).

пресс-релиз билайн

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теги: телеком билайн Вымпелком развитие сетей Кабардино-Балкария рефарминг 2100МГц