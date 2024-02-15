Развитие сетей: МТС провела рефарминг - частоты были переиспользованы под LTE

Новая телеком-инфраструктура в этих населенных пунктах позволит 5 тысячам жителей пользоваться необходимыми онлайн-сервисами.

Большинство населенных пунктов, где улучшен сигнал LTE, находятся на высоте от 2000 метров над уровнем моря, вести развертывание сети сотовой связи на таких высотах непросто, как и обеспечить энергоснабжение сайта, подключить его к транспортной сети. Впрочем, у технических специалистов операторов мобильной связи есть немалый опыт работы в условиях сложного рельефа. Базовые станции МТС на Эльбрусе (Кабардино-Балкария) установлены на высотах вплоть до 3888 м.

«МТС раскинула сеть над горным озером Мочох, запустила самую высокогорную базовую станцию Дагестана в Куруше на высоте 2518 метров над уровнем моря, обеспечила связь в самом популярном месте Дагестана – Сулакском каньоне и продолжает двигаться к еще непокоренным вершинам», - прокомментировала директор МТС в республике Дагестан Карема Изиева.

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теги: развитие сетей Дагестан республика МТС