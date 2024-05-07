Развитие сетей: МегаФон в Ставропольском крае - скорость мобильного интернета выросла на берегах озера Тамбукан

MForum.ru
07.05.2024,
МегаФон сообщает о запуске нового телеком-оборудования 4G/LTE на границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии в районе озера Тамбукан. По данным компании, это увеличило скорость мобильного интернета на его берегах на 15% до 75 Мбит/с.
На озеро отправляются как принять лечебные ванны, так и сделать фотографии предгорной природы. Сюда с начала года стали приезжать на 14% больше абонентов, чем за аналогичный период прошлого года. Отметив прирост, специалисты установили на берегу соленого озера новые объекты инфраструктуры.
«Тамбукан — это по-настоящему уникальное природное явление. По мнению ученых, его природная грязь не имеет аналогов в мире по своему целебному составу и свойствам. Смесь широко используется в санаториях нашего региона и всей страны. Кроме того, рядом с озером проходит трасса, ведущая на Кавказские Минеральные Воды и в Приэльбрусье. Благодаря новому телеком-оборудованию, обладатели зеленых сим-карт могут все путешествие оставаться на связи с близкими, пользоваться GPS-навигатором и смотреть в дороге фильмы онлайн», — поделился директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.
Согласно данным аналитиков МегаФона, больше всего гостей приезжает на Тамбукан из Ставрополья и Кабардино-Балкарии, однако, все чаще здесь появляются жители Дагестана, Карачаево-Черкесии и Санкт-Петербурга. Самые же «дальние» путешественники прибывали из Ханты-Мансийского автономного округа.
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теги: МегаФон развитие сетей Ставропольский край республика Кабардино-Балкария
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