Развитие сетей: Билайн обеспечил связь и интернет на станции "Мир" в Приэльбрусье

MForum.ru
11.10.2021,
Билайн сообщает о подготовке к горнолыжному сезону сети в Приэльбрусье. Основные туристические зоны и горнолыжные спуски по данным оператора обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом.
Самой высокогорной базовой станцией в сети Билайн стала вышка связи на станции канатной дороги "Мир" (3 500 м над уровнем моря).
Антенна ориентированы так, что покрытие обеспечивается на значительно больших высотах, так что мобильная связь Билайн теперь доступна альпинистам в том числе по пути к вершине Эльбруса.
Несмотря на сложные условия высокогорья, специалисты Билайн доставили и смонтировали оборудование не только на станции Мир, но и на станции "Старый Кругозор" (3000 м), Поляне Азау (2300 м) - это самый высокогорный населенный пункт в Приэльбрусье, в поселке Терскол (2144 м) и на Поляне Чегет (2100 м).
Роман Терехин, директор Нальчикского отделения Билайн:
«Мы начинали работы в горах в начале сентября, но неожиданно все осложнилось из-за того, что резко ухудшилась погода и выпал снег. Монтировать оборудование в таких условиях было очень непросто, но мы справились. Надежная связь в горах – это, прежде всего, вопрос безопасности. Теперь наши клиенты - горнолыжники и сноубордисты - могут не только звонить по телефону, но и пользоваться онлайн картами, мобильным банком, делиться своими фото и или видео в соцсетях. Мы продолжим развивать сеть на курортах Кабардино-Балкарии. После модернизации на сети 4G скорость мобильного интернета для абонентов в республике выросла, по нашим данным, в среднем в 1,5 раза по сравнению с началом года».
Подборку информации о самых высокогорных базовых станциях можно найти здесь.
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теги: телеком Билайн ВымпелКом Приэльбрусье высокогорные базовые станции
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