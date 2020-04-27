Рекорды: 5G поднимается на Эверест

MForum.ru
27.04.2020,
Компания China Mobile на днях запустила в работу 3 базовых станции 5G во временных лагерях на склонах Джомолунгмы на высотах 5300 и 5800 метров. Используется решение Huawei. 25 апреля компания собиралась также открыть еще две базовых станции - на высоте порядка 6500 метров, что, как ожидается, обеспечит возможность пользоваться покрытием 5G на вершине Джомолунгмы.
Компания China Mobile давно осваивает склоны Эвереста, устанавливая здесь свои базовые станции. Одной из самых ранних установок стал запуск базовой станции GSM China Telecom в 2003 году, данных о высоте, на которой ее разместили, я не нашел. Про более поздние запуски известно больше - в 2012 году в базовом лагере на Эвересте, на высоте 5200 метров была запущена базовая станция 3G компании. А уже в июле 2013 года здесь заработала базовая станция 4G LTE China Mobile.
5G появился в высокогорье в марте 2019 года, оператор Tibet Mobile запустил три базовых станции в Лхасе, на высоте 3650 м. Доступные средние скорости - около 500 Мбит/с. Как видим, они недолго оставались самыми высотными базами 5G, China Mobile в рамках проекта "5G на Эвересте" забрала рекорд высоты себе. К сожалению, в краткой новости в источнике не приводятся данные о параметрах запущенных станций.
Подборку информации о базовых станциях, установленных "на высоте" в России и в других странах, вы найдете на MForum.ru: http://www.mforum.ru/news/article/103696.htm
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теги: China Mobile пятое поколение 5G самые высокие высокогорные на склоне в базовом лагере Эверест Джомолунгма рекорды рекордные установки
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