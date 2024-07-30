Развитие сетей: МегаФон в Кабардино-Балкарии - сеть LTE появилась в Терском, Баксанском, Зольском и Чегемском районах

MForum.ru
30.07.2024,
МегаФон ускорил мобильный интернет в Терском, Баксанском, Зольском и Чегемском районах республики. За счет установки дополнительного телеком-оборудования, скорость загрузки данных в районах, где прошла модернизация, выросла на 20% и достигла 60 Мбит/c.
Улучшения коснулись сел Акбаш, Дейское, Исламей, Сармаково, Терекское и Шалушка. По данным аналитики, за год объем передачи данных вырос суммарно почти в 2 раза.
В селах и рядом с ними располагаются туристические места, включая Чегемское ущелье, термальный источник Гедуко. Через эти районы пролегает дорога к высшей точке Европы - горе Эльбрус и ее горным курортам.
«Нам важно предоставлять абонентам доступ к качественным услугам связи где бы они не находились: дома, на работе или на отдыхе. Новые технические решения обеспечили рост емкости сети и теперь пользоваться цифровыми сервисами стало гораздо проще. Мы уже видим рост популярности социальных сетей и мессенджеров в этих районах. Так, на отечественную платформу “ВКонтакте” за последний год наши земляки потратили на 30% больше трафика, благодаря установке дополнительной инфраструктуры», — прокомментировал директор МегаФона в Кабардино-Балкарии Роман Терехин.
Расширение покрытия увеличивает зону действия технологии VoLTE МегаФон в Кабардино-Балкарии.
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теги: МегаФон развитие сетей Кабардино-Балкария
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