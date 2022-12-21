Развитие сетей: МегаФон развивает сеть LTE в популярных туристических местах Кабардино-Балкарии - на Голубых озерах

21.12.2022, MForum.ru

МегаФон сообщает, что первым из операторов мобильной связи, обеспечил покрытие сети LTE на Верхнем и Нижнем Голубом озере в Черекском районе. Связь обеспечена не только на базах отдыха, но также на подъездных маршрутах и на берегах водоемов.

Теперь мобильный интернет на берегах озера доступна на скорости до 35 Мбит/c, также обеспечена голосовая связь в режиме VoLTE.

«Это одна из наиболее ярких природных достопримечательностей нашей республики. Голубые озера круглый год привлекают многочисленных туристов благодаря красивым горным пейзажам и развитой туристической инфраструктуре. Теперь путешественникам здесь доступен и быстрый мобильный интернет. Скорость передачи данных в сети МегаФона позволяет абонентам не только моментально делиться впечатлениями в социальных сетях и мессенджерах, но и вести прямые эфиры из красивейших мест Северного Кавказа», — рассказал Роман Терехин, директор МегаФона в Кабардино-Балкарии.

В 2022 году МегаФон расширил покрытие сети LTE в ряде популярных локаций Кабардино-Балкарии: в аэропорту Нальчика, на склоне горы Чегет, а также на Эльбрусе.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Кабардино-Балкария