Развитие сетей: МегаФон расширил покрытие сети LTE в международном аэропорту Нальчика

15.11.2022, MForum.ru

Инженеры компании "МегаФон" завершили работы по строительству и вводу в эксплуатацию очередной базовой станции в Кабардино-Балкарии, установленной на территории аэропорта. Также улучшено покрытие многоэтажной застройки на прилегающей улице Строителей, где проживает более 5 тысяч человек.

«По результатам замеров в аэропорту максимальная скорость мобильного интернета превышает 50 Мбит/сек, а средний показатель составляет порядка 25 Мбит/сек. Этого достаточно не только для того, чтобы заказать такси и сообщить близким о приземлении, но и моментально переслать в мессенджере фото или видео с красивыми пейзажами Кавказа», — комментирует директор МегаФона в Кабардино-Балкарии Роман Терехин.

В 3q2022 МегаФон уже улучшил покрытие в популярных туристических местах Кабардино-Балкарии. В частности, сеть LTE появилась на склонах Чегета, а также запущена базовая станция на Эльбрусе, на отметке 3890 м над уровнем моря.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Кабардино-Балкария