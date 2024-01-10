Развитие сетей: МегаФон в Кабардино-Балкарии - город Майский, село Октябрьское

10.01.2024, MForum.ru

МегаФон установил телеком-оборудование в городе Майском - сотовая связь впервые "накрыла" всю территорию этого райцентра. Новые базовые станции были установлены в центральной и в южной частях Майского. По данным оператора, это обеспечило прирост скоростей доступа к интернету примерно вдвое. За месяц туристы и местные жители скачали в Майском более 7 ТБ данных.

Новое оборудование МегаФон развернуто и в селе Октябрьском в 12 км от Майского. Здесь мобильной связи и LTE до сих пор не было. Через село проходит участок федеральной трассы, ведущей на Нальчик - он также оказался в зоне покрытия.

«Над улучшением качества сети наши связисты работают в различных локациях и регионах. Сегодня абоненты остаются на связи не только в таких крупных городах республики, как Нальчик или Прохладный, но и в малонаселенных селах, аулах, а также на труднопроходимых туристических тропах. Например, в октябре МегаФон первым из операторов связи установил телеком-оборудование в одном из самых высокогорных ущелий России – Безенгийском. Теперь все, кто приезжает в это уникальное место, могут делиться фотографиями и видео в социальных сетях, а при необходимости, оперативно обратиться к спасателям за помощью и консультациями в путешествии», – прокомментировал директор МегаФона в Кабардино-Балкарии Роман Терехин.

Также МегаФон в 2023 году расширил 4G-покрытие в других популярных туристических местах Кабардино-Балкарии – на Эльбрусе, в Нарткале и в Долине нарзанов. Гости здесь скачивают данные с комфортной скоростью до 75 Мбит/с.

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теги: МегаФон развитие сетей Кабардино-Балкария

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